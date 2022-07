Hier kommen die Medien-News von Montag:

Höchstgericht Streaming ohne GIS verfassungswidrig: VfGH hebt Teile des ORF-Gesetzes auf Der Verfassungsgerichtshof gibt bis Ende 2023 Zeit für eine Neuregelung. Der ORF hatte sich über die Ungleichbehandlung von Rundfunknutzung und Streaming beim Höchstgericht beschwert

Öffentlich-Rechtlich Britische BBC in der Krise: Weniger Zuseherinnen und neues Finanzierungsmodell gesucht Weniger als drei Viertel der britischen Bevölkerung nutzen noch die BBC, deren bisheriges Finanzierungsmodell 2027 ausläuft. Das Oberhaus hat nun Vorschläge für Alternativen präsentiert

"Clownerie" Russland droht "NZZ" nach Putin-Karikatur mit Klage Die russische Botschaft in der Schweiz sieht in einer Karikatur von Putin mit Clownsnase und Regenbogenfahne eine Beleidigung und droht der "NZZ" mit einer Anzeige

ORF-Tagebuch Impressionen zum Krieg gegen die Ukraine im ORF: Moskauer Personalmangel Im Moskauer Bezirk Krasnoselskij zeigte Bezirksvertreter Michail Birjukow der ORF-Dame Miriam Beller leere Kollegenstühle

Trailer "The Idol": The Weeknd und Lily-Rose Depp in neuer HBO-Serie Der Popstar und die Schauspielerin sind als Guru und Popstar in der "schäbigsten Geschichte in ganz Hollywood" zu sehen

Streaming Netflix sucht nach Franchises: "Wir wollen unser eigenes 'Star Wars'" Nach Umsatzeinbrüchen sucht der Streaming-Anbieter nach neuen Einnahmequellen, für knapp ein Dutzend Eigenproduktionen sind Ableger in Arbeit

TV-Tagebuch "Liebesg'schichten und Heiratssachen" im ORF: Sie sind nicht allein Zur Frage "Was sagen die anderen?" kann auch in dieser Staffel nur spekuliert werden

Dreharbeiten Corinna Harfouch und Martin Waschke stehen erstmals für den Berliner "Tatort" vor der Kamera In "Nichts als die Wahrheit" hat Harfouch ihren Einstand als Susanne Bonard. Die Ausstrahlung ist für 2023 geplant

