363 Wahlberechtigte in der vereinigten ORF-Information – gut die Hälfte stimmte ab über Schlüsselfunktion für Breaking News

Der neue ORF-Newsroom für gut 360 Redakteurinnen und Redakteure für TV, Radio, Online, Social Media. Foto: APA/ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Die erste Abstimmung unter den 363 Redakteurinnen und Redakteuren der nun vereinten ORF-Information brachte nach STANDARD-Infos klare Mehrheiten für die als Favoriten gehandelten Bewerberinnen – Sebastian Prokop von Ö3 als Newsdesk-Chef und Barbara Stanton (ORF-Radio) als Traffic- und Continuity-Managerin im Newsroom.

Von den 363 Wahlberechtigten in Österreichs größter, in einem Newsroom vereinter Redaktion stimmten 51 Prozent über die beiden neuen Funktionen ab. 66 Prozent sprachen sich für Sebastian Prokop als Newsdesk-Leiter aus; 81 Prozent für Barbara Stanton als Traffic-Managerin. Prokop ist bisher Infochef von Ö3, Stanton organisierte den Umzug in den Newsroom für das ORF-Radio.

Der Newsdesk bespielt zentral Breaking News und Kurz-Nachrichten von TV und Radio bis Online und Social Media. Seine Leitung ist eine Schlüsselfunktion in der raschen Information des Landes. Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb am Newsdesk.

Die Abstimmung der Redakteurinnen und Redakteure ist nicht bindend für den ORF-Generaldirektor, der über solche Besetzungen entscheidet. Prokop und Stanton dürften nach STANDARD-Infos aber gute Chancen auf Bestellung haben. (fid, 18.7.2022)