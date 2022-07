Der Markt für veganes Essen wurde in den letzten Jahren immer umkämpfter: Sei es bei Fleischersatzprodukten im Supermarkt oder auch im Fastfood-Sektor. Der Burgerriese McDonald's launchte 2021 den McPlant – einen Burger mit pflanzlichem Laberl für Gäste, die eine Alternative zum Fleisch suchen. Vegan ist dieser aber nicht: Sauce und Käse enthalten nämlich tierische Produkte.

Alles pflanzlich



Bei der Fastfood-Kette Burger King gibt es bereits seit längerem mehrere Produkte auf pflanzlicher Basis. Nun hat am Dienstag am Wiener Westbahnhof eine Filiale eröffnet, die ausschließlich rein pflanzliche Produkte verkauft. Ob Burger mit Rind- oder Hühnerfleisch, Nuggets, Käse oder Saucen – alles ist vegan. Damit will man Menschen, die sich komplett ohne tierische Produkte ernähren, das gesamte Sortiment anbieten können, so Jan-Christoph Küster, Chief-Marketing-Officer der TQSR-Group, die hinter der Marke Burger King in Österreich steht.

Bisher konnten Burger und Co in den Fastfood-Lokalen der Kette nicht als hundertprozentig vegan verkauft werden, weil dort auch Fleischprodukte verarbeitet werden und es theoretisch zu einer "Kontamination" kommen könnte, zum Beispiel durch spritzenden Fleischsaft. Das ist bei der Filiale am Westbahnhof anders.

Außerdem lancierte man mit der Eröffnung erstmals Saucen, Käse und Speck auf rein pflanzlicher Basis – man muss also nicht mehr mit einem Burger ohne Sauce auskommen. Auch ein veganer Nachtisch, ein Eis von Ben&Jerry's, ist neu im Sortiment.



Der vegane Burger King eröffnete am Dienstag. Foto: Burger King

Fleisch als normaler Genuss?



Die Fleischersatzprodukte kommen von The Vegetarian Butcher, einer niederländischen Firma, die bereits seit 2010 veganes und vegetarisches Fleisch aus Hülsenfrüchten herstellt.

Burger King ist seinem Konkurrenten McDonald's mit dem Angebot an pflanzenbasierenden Alternativen einige Schritte voraus. Fast alle Burger, auch jene mit Hühnerfleisch, kann man als fleischlose Alternative bestellen.



Erst kürzlich fragte Burger King, ob Fleischkonsum eigentlich normal sei: In einer Filiale am Wiener Margaretengürtel bekam man in einer Testphase beim Bestellen die pflanzliche Burgerversion – Fleisch musste man als Sonderwunsch deponieren. (rec, 19.7.2022)