Rottenberg: Ist den meisten Leuten bewusst, was der Schuh tut – und was die Technik?

Illes: Man muss so realistisch sein, dass die Lauftechnik am Ende eines intensiven Laufes nicht mehr ideal sein wird. Möchte ich in einem Rennen an die Grenze gehen, werde ich den einen oder anderen Kilometer mit suboptimaler Fußfunktion und mangelhafter Körperhaltung laufen.

Bei einem Marathon, wo man im Training nie Wettkampfdistanz läuft, würde ich daher immer einen Schuh mit einem Back-up an Dämpfung und Stabilität wählen. Der Schuh sollte nicht zu stark gealtert, aber gut eingelaufen sein.

Was ein Schuh aber definitiv nicht kann: Er dämpft niemals so, dass Stoßbelastungen nicht auf Dauer die Gelenke, insbesondere die Knie, überlasten. Dämpfung kaschiert nur einen harten Auftritt, damit man nicht sofort Schmerzen an Mittelfußköpfchen und Ferse bekommt. Aber sie kann Aufprallkräfte niemals in physiologische Bahnen lenken, wie es das eigene Fußgewölbe und das Zusammenspiel aus Körperschwerpunkt, Fußauftritt und Gelenkwinkel können.

Der Schuh macht auch nicht "schnell": Es ist immer die eigene Trainingsleistung, die zu einer Steigerung führt.

Bei sehr instabilen Läufern kann ein stabiler Schuh helfen, die innenseitigen Sehnen am Sprunggelenk nicht zu überdehnen. Trotzdem ist es wichtig, die korrekte Stabilisation zu trainieren – von der Hüfte weg. Der Schuh kann den Weg verkürzen, nicht eliminieren. Außerdem passiert es schnell, dass der Fersenbereich nach innen kippt. Dann ist der Schuh unter Umständen schon nach kurzer Zeit nicht mehr zu gebrauchen. Übersieht man das, ist der Schuh dann tatsächlich (mit)schuld an Verletzungen.