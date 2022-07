Für die zwei neuen UKW-Radiofrequenzen in Wien gibt es bereits Interessenten. Foto: imago images/Agentur 54 Grad/Felix Koenig

Wien – Die Medienbehörde KommAustria schreibt zwei neue UKW-Radioversorgungsgebiete in Wien aus, teilte sie am Dienstag in einer Aussendung mit. "Anträge auf Erteilung einer Sendelizenz für das Versorgungsgebiet "WIEN 11 (KW Simmering) 106,5 MHz" sowie für das Versorgungsgebiet "WIEN 11 (KW Simmering) 96,4 MHz" können bis zum 17. Oktober 2022, 13.00 Uhr, gestellt werden."

Ein Marktteilnehmer beantragte die Verwendung der Frequenz 106,5 MHz, ein anderer Marktteilnehmer die Verwendung der Frequenz 96,4 MHz bei der KommAustria, schreibt die Medienbehörde. Sowohl auf der Frequenz 106,5 MHz als auch auf der Frequenz 96,4 MHz wurde in Wien bisher noch kein UKW-Radioprogramm gesendet.

Die Signale, die vom Kraftwerk Simmering im 11. Wiener Gemeindebezirk kommen werden, können für die Frequenz 106,5 MHz dann technisch rund 1,1 Millionen und für die Frequenz 96,4 MHz rund 1,4 Millionen Menschen im Stadtgebiet erreichen, heißt es. (red, 19.7.2022)