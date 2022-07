TV-Plattform wirbt für seine Programme, die via Antenne, Satellit oder Stream angeboten werden

Wien – Die TV-Plattform SimpliTV starte eine neue Imagekampagne unter dem Motto "Keep it simpli – Fernsehen war noch nie so lässig".

simpliTV

Im Zentrum steht der TV-Spot, der von der Agentur Graller Krcho entwickelt wurde. Für die Umsetzung war die Produktionsfirma Das Rund GmbH mit Regisseur Guy Manwaring verantwortlich. (red, 19.7.2022)