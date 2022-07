Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 924 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Foto: APA / AFP / Mohammed Abed

Wien – 11.758 Personen wurden seit Montag positiv auf das Coronavirus getestet. Gesundheits- und Innenministerium meldeten zudem 24 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19. Die hohe Zahl dürfte Nachnennungen beinhalten. Am Vortag waren drei Menschen an oder mit Corona verstorben. Derzeit befinden sich 1.489 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 90 auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 924 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 257

Kärnten: 474

Niederösterreich: 2.062

Oberösterreich: 1.506

Salzburg: 875

Steiermark: 1.136

Tirol: 975

Vorarlberg: 496

Wien: 3.977

(red, 19.7.2022)