Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer über Austria und Rapid.

Das erste Pflichtspiel haben die beiden Wiener Klubs hinter sich gebracht. Während sich Rapid gegen Treibach im Cup mit 1:0 eine Runde weitermühte, schlug die Austria den FC Wels deutlich mit 7:0. Wie die Ergebnisse einzuordnen sind, besprechen die Blogger in dieser Folge. Außerdem schauen sie auf die erste Meisterschaftsrunde beider Mannschaften. Die Austria muss nach Salzburg, Rapid empfängt daheim Ried. Nicht nur im Tippspiel geben die beiden ihre Prognosen ab, in dieser Folge sprechen sie auch über ihre Erwartungen zum Meisterschaftsauftakt.

Frage der Woche

Was kann man von Austria und Rapid in dieser Saison erwarten? Wo werden sie am Ende landen, und wie weit kommen die Mannschaften im Europacup? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 19.7.2022)