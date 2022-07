Am Dienstag war Mario Draghi zum ersten Mal seit dem vergangenen Donnerstag, als er seinen Ministerinnen und Ministern seinen Rücktritt angekündigt hatte, in den Palazzo Chigi, den Regierungssitz in Rom, zurückgekehrt. Danach stattete er Staatspräsident Sergio Mattarella einen kurzen Besuch ab. In seinem Büro, so berichteten die italienischen Medien wollte der Premier seiner Erklärung, die er am Mittwoch im Parlament abgeben wird, den letzten Schliff verpassen. Über den mit Hochspannung erwarteten Inhalt sickerte freilich keine Silbe durch; Draghi bestätigte einmal mehr seinen Ruf als undurchschaubare Sphinx.

Mario Draghi gibt einmal mehr die rätselhafte Sphinx: Tritt er zurück? Oder doch nicht? Foto: AFP

Rom hält den Atem an – und mit der italienischen Hauptstadt auch Brüssel und viele europäische Partner. Je nach Entscheidung Draghis drohen dem Land Neuwahlen im Herbst und ein Rückfall in die politische Instabilität.

Draghi hatte seinen Rücktritt erklärt, nachdem eine wichtige Partei seiner Regierungskoalition, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Vertrauensabstimmung über ein 23 Milliarden Euro schweres Anti-Krisen-Paket boykottiert hatte. Draghi hatte die Abstimmung trotzdem klar gewonnen – und aus diesem Grund lehnte Staatspräsident Mattarella den Rücktritt des Premiers in der Folge vorerst ab und wies ihn an, sich im Parlament zu erklären: Dieses sei der richtige Ort, um die Krise zu formalisieren.

Grundsätzlich kann Draghi bei seinem Rücktritt bleiben, auch wenn seine Regierung im Parlament weiterhin das Vertrauen der Mehrheit der Parteien hat: Niemand kann den italienischen Ministerpräsidenten zwingen, gegen seinen Willen im Amt zu bleiben – auch der Staatspräsident nicht.

Massenhaft Spekulationen

Die italienischen Zeitungen füllen ihre Seiten seit Tagen mit Spekulationen, ob und unter welchen Bedingungen Draghi möglicherweise doch noch weitermachen würde. Doch letztlich lässt sich keine Prognose stellen. Die Ministerin für regionale Angelegenheiten, Mariastella Gelmini, brachte die Situation so auf den Punkt: "Würde Draghi seine Entscheidung allein auf das Verhalten der politischen Parteien abstützen, dann würde er beim Rücktritt bleiben." Aber vielleicht lasse er sich ja von der Welle der Sympathie und Sorge aus dem In- und Ausland in letzter Minute noch umstimmen. "Er könnte dann zum Beispiel mit einem Fünf-Punkte-Programm, das die wichtigsten Projekte und Notfälle abdeckt, weiterregieren", spekuliert Gelmini. Im Parlament würde sich dafür jedenfalls eine große Mehrheit finden.

Bloß: Draghi wird sich nicht mit einer numerischen Mehrheit zufrieden geben – in diesem Punkt sind sich alle Beobachter einig. Vielmehr will er eine politische Mehrheit für seine Projekte – und er erwartet von den Parteien eine klare Verpflichtung auf ein Programm, mit dem der Mehrfachkrise – Inflation, Energie-Engpass, drohende Rezession, Ukraine-Krieg, Klimawandel und Dürre, Rückkehr der Pandemie – begegnet werden kann.

Streit bis zuletzt

Von der von Draghi verlangten Einigkeit unter den bisherigen Koalitionspartner kann aber keine Rede sein: Die Parteien brachten es im Laufe dieser Tage sogar fertig, sich darüber in die Haare zu geraten, in welcher Parlamentskammer – Senat oder Abgeordnetenhaus – Draghi zuerst auftreten soll.

Draghi sieht bei den Parteien und ihren Führern weder Einsicht noch Loyalität noch den Willen, das Wohl des Landes über ihre kurzfristigen Parteiinteressen und persönlichen Ambitionen zu stellen. Das betrifft insbesondere Fünf-Sterne-Chef Giuseppe Conte, der die Regierungskrise losgetreten hat und von seinen Ultimaten und Bedingungen weiterhin nicht ablässt, sondern vielmehr den Ton noch täglich verschärft.

Aber es gilt auch für Lega-Chef Matteo Salvini, der seit Donnerstag auf Neuwahlen im Herbst – und damit auf eine Ende der Regierung Draghi – hinarbeitet und dabei vom konservativ-liberalen Expremier Silvio Berlusconi mehr oder weniger offen unterstützt wird. (Dominik Straub, 20.7.2022)