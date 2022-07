Stadtgeschichte

Fliegender Einzug eines Wahrzeichens: Praterwal hängt nun im Wien-Museum ab

Die Skulptur ist das erste Exponat, das in das im Umbau befindliche Gebäude am Karlsplatz einquartiert wurde. Bis zur Eröffnung 2023 überdauert es an der Decke der neuen Halle