Designer La Hong feiert Klimt, Ferrari Zöchling gastiert am Attersee, Natures of Conflict öffnen ihr Archiv und Bulgari zieht am Kohlmarkt ein.

Bulgari-Shop in Wien

Seit 11. Juli kann man am Wiener Kohlmarkt eine exklusive Shoppingmöglichkeit mehr nutzen. Das italienische Luxusunternehmen Bulgari hat jetzt ein eigenes Geschäft. Das Store-Konzept ist an das Stammhaus in der Via Condotti 10 in Rom angelehnt und soll das Flair der ewigen Stadt beschwören. Ob das gelingt, müssen Gäste individuell entscheiden. Was sie im neuen Bulgari-Laden auf jeden Fall finden werden: Schmuck, Uhren, Parfüm und Lederwaren.

Bulgari, Kohlmarkt 4, 1010 Wien

Foto: Bulgari

La Hong in der Klimt Villa

Am 24. Juli wäre der Künstler Gustav Klimt 160 geworden. Außerdem feiert an diesem Tag die 1911 erbaute Klimt Villa in Hietzing 10-jähriges Bestehen nach der Revitalisierung durch die Republik Österreich. Zur Feier des Tages ein Jubiläumsprogramm geboten. Unter anderem führt die Urenkelin Klimts, Brigitte Huber, durch das Haus an und Designer La Hong präsentiert bei seiner Modenschau um 15 Uhr Entwürfe in "Klimt-Deluxe"-Stoffen, gewebt von Herbert Backhausen,

Kimt Villa, Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Foto: elephant & porclain

Ferrari Zöchling am Attersee

Bereits zum 12. Mal findet in Attersee am gleichnamigen Gewässer in Oberösterreich das Festival "Perspektiven Attersee" statt. Es soll der gesamten Region "inspirierende Impulse aus der Welt der zeitgenössischen Kunst geben". Nach "Sweatlana del Rey" und "Margarete and Hermione" gastiert nun das Label "Ferrari Zöchling" im Modeatelier des Festivals. Bis 23. Juli gibt es die auffälligen Stücke von Designern Romana Zöchling zu kaufen.

Haus Bauer, Hauptstraße 13, 4864 Attersee

Natures of Conflict Archive Sale

Nora Berger und Kathrin Lugbauer gründeten 2008 das Modelabel "Natures of Conflict". Ihre minimalistische Mode gibt es vom 25. Juli bis 6. Anfang bei einem Archive Sale zu kaufen. Im Concept-Store "Apa-To" werden ausgewählte Stücke aus allen Kollektionen angeboten.

Apa-To, Hofmühlgasse 25, (Eingang Gumpendorfer Strasse), 1060 Wien