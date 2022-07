Ab kommendem Herbst ist an den AHS-Unterstufen und den Mittelschulen das Fach "Digitale Grundbildung" für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Doch das Lehrbuch dazu ist voller Fehler. Nicht nur werden Computer mit jahrzehntealten Anschlüssen dargestellt, auch handfeste inhaltliche Patzer haben sich eingeschlichen. Beim Verlag will man die Kritik nur teilweise verstehen. Eine Überarbeitung der ausgedruckten Variante des Buches wird es wohl nicht vor Herbst 2023 geben.

Netflix setzt den Feldzug gegen Account-Sharing fort. Aktuell laufen Tests, um die Nutzerschaft eines Accounts wirklich auf eine einzige Wohnung zu beschränken. Ab August soll die Einschränkung in ersten Ländern ausgerollt werden. So soll die Nutzung des Accounts nur noch auf TV-Geräten erlauben, die in einem definierten Zuhause stehen.

Außerdem haben wir das Cyberpunk-Katzenabenteuer Stray getestet.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns – wir wünschen spannende Lektüre!

