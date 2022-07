Außerdem Dokus über den Zentralmarkt in Riga, die kleinen Schüler von Plato in Belfast und Großbritannien im Zeichen der Ernüchterung

Beginnen eine Liebesbeziehung über Klassenschranken hinweg: Kristin Scott Thomas und Sergi López in "Die Affäre", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pyramide Distribution

19.40 DOKUREIHE

Märkte: Im Bauch von Riga – Der Zentralmarkt Der Centraltirgus in Lettlands Hauptstadt Riga ist einer der größten Lebensmittelmärkte Europas. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Die Affäre (Partir, F 2008, Catherine Corsini) Suzanne (Kristin Scott Thomas) führt als Ehefrau eines wohlhabenden Arztes (Yvan Attal) ein behagliches Leben, bis sie sich in einen Arbeiter (Segi López) verliebt. Ihr Mann setzt alles daran, diese Beziehung zu unterbinden. Von Regisseurin Catherine Corsini (Eine Sommerliebe) mit formidablen Darstellern aufwühlend in Szene gesetzt. Bis 21.35, Arte

20.15 LANDKRIMI

Der Tote am Teich (A 2015, Nikolaus Leytner) Auf einem zugefrorenen Gemeindeteich im Mühlviertel wird ein offenbar mit dem Eisstock erschlagener Urlauber gefunden. Als erster vor Ort ist der zurückgezogen lebende Ex-Polizist Sepp Ahorner (Josef Hader).

Die offiziellen Ermittlungen übernehmen

die Kriminalbeamtin Grete Öller (Maria Hofstätter) und ihre Assistentin Lisa Ne-meth (Miriam Fussenegger). Bis 21.45, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Die große Sause (La Grande Vadrouille, F/GB 1966, Gérard Oury) Ein eitler Dirigent (Louis de Funès) und ein Malermeister (Bourvil) werden im Paris des Jahres 1942 nicht ganz freiwillig zu Helden der Résistance. Die aufwendige Kriegsburleske war jahrzehntelang der erfolgreichste französische Film. Bis 22.35, Nitro

21.35 DOKUMENTATION

Die kleinen Schüler von Plato In einer katholischen Enklave im nordirischen Belfast vermittelt Schulleiter Kevin McArevey den Kindern die Vorteile des Zuhörens, der Toleranz und des kritischen Denkens – unter Berufung auf griechische Philosophen und Elvis Presley. Bis 22.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Großbritannien – die große Ernüchterung Großbritannien-Korrespondentin Eva Pöcksteiner hat mit Menschen im Vereinigten Königreich darüber gesprochen, wie sich ihr beruflicher und privater Alltag seit dem Brexit verändert hat. Ein Porträt des Premiers, der Großbritannien aus der EU geführt hat, ist ab 23.05 Uhr zu sehen: Boris Johnson – Die Ära des Mister Brexit. Bis 23.55, ORF 2

23.05 COMICVERFILMUNG

Watchmen – Die Wächter (USA 2009, Zack Snyder) In einer dystopischen Vision der USA im Jahr 1985 schließen sich die Superhelden zusammen, um den Mord an einem Kollegen aufzuklären. Zack Snyder hat die famose Comic-Novel von Alan Moore und Dave Gibbons als deftigen Neo-Noir in Szene gesetzt, brutal und befeuert von einem großartigen Soundtrack von Dylan, Hendrix und Simon & Garfunkel bis zu Mozart. Bis 2.10, Kabel 1

23.25 DOKUMENTATION

Mafioso – Im Herz der Finsternis Drei ehemalige Mafiosi, die heute Kronzeugenstatus haben, erzählen aus dem Inneren des "Mafia-Seins". Bis 0.15, Arte