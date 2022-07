Das Twitter-Management wirft Elon Musk Verzögerungstaktiken vor. Foto: APA/AFP/CHRIS DELMAS

Das Drama rund um den geplatzten Twitter-Kauf durch Tesla-Chef Elon Musk geht in die nächste Runde. Das Twitter-Management wirft Musk vor, die Klage auf Vollzug der Übernahme hinauszuzögern. "Millionen von Twitter-Aktien werden täglich unter einer Wolke von durch Musk geschaffenen Zweifeln gehandelt", teilte Twitter am Montag mit. Kein börsennotiertes Unternehmen dieser Größe und dieses Umfangs habe jemals diese Unsicherheiten ertragen müssen. Twitter habe den zuständigen Richter daher gebeten, Musks Vorschlag für einen Verhandlungstermin im Februar zurückzuweisen.

Twitter will im September verhandeln

Twitter pocht auf eine Verhandlung im September, um die Finanzierung des Deals sicherzustellen: Selbst wenn Musk zum Abschluss des Geschäfts verurteilt werde, könnte es wegen möglicher weiterer Rechtsstreitigkeiten noch Monate dauern, die Fremdfinanzierung abzuschließen, die aber im April auslaufe. Mit der Klage will Twitter Musk zwingen, den Kauf zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar je Aktie durchzuziehen. Musk hatte zuvor erklärt, Twitter mache wegen des Prozesstermins Druck, um die Wahrheit über Spam-Konten zu verschleiern. Musks Anwälte erwägen laut New York Post eine Gegenklage, um mehr Informationen über die Spam-Konten zu erhalten. Beide Seiten bringen ihre Argumente bezüglich des Starttermins der Verhandlung am Dienstag vor einem Richter in Delaware vor. (Reuters, 19.7.2022)