In der ersten Runde bezwang der Österreicher den Franzosen im Tiebreak des dritten Satzes – Nun gegen Delbonis

Dominic Thiem ist durch. Foto: APA/EPA/Schneider

Gstaad – Dominic Thiem hat sein Erstrundenmatch beim ATP-Sandplatzturnier in Gstaad am Dienstag nach großem Kampf gewonnen. Gegen den als Nummer sieben gesetzten Franzosen Hugo Gaston (ATP-Nr. 59) setzte sich der Niederösterreicher in drei Sätzen mit 1:6, 6:1, 7:6 (7) durch.

"Ich hatte zu Beginn Probleme, mich an die Bedingungen zu gewöhnen", erklärte Thiem die Herausforderungen in Gstaad, das auf 1.000 Metern Meereshöhe ungewöhnliches Ballverhalten mit sich bringt. "Im zweiten Satz habe ich mich gesteigert, es war dann richtig knapp. Deswegen bin ich wirklich froh über den Sieg."

Schwacher Start, starkes Ende

Mit dem bisher einzigen Duell der beiden, einem Fünfsatzmatch 2020 in Roland Garros, das Thiem für sich entschied, hatte die Partie nichts zu tun. Der Start am Centre Court verlief für den Lichtenwörther denkbar schlecht. Keine halbe Stunde nach Beginn setzte sich Gaston, Meister der Stoppbälle, als 6:1-Satzgewinner nieder.

Doch das Bild änderte sich im zweiten Satz spiegelbildlich. Thiems Schläge, namentlich die Vorhand, wurden präziser, sein Aufschlag strahlte Gefahr aus, er ließ keinen einzigen Breakball zu und holte sich den zweiten Durchgang ebenso mit 6:1.

Nun enstpann sich erstmals ein enger Kampf, der die Kontrahenten folgerichtig ins Tiebreak führte. Auch dort blieb es ein Hin-und-Her. Den ersten Matchball beim 6:5 verpasste Thiem noch, wehrte bei 6:7 seinerseits einen ab, machte den Sack schließlich aber nach genau zwei Stunden doch zu.

Achtelfinale gegen Delbonis

Mit dem Sieg gegen Gaston wird sich Thiem in der Weltrangliste zumindest um 32 Plätze auf Rang 242 verbessern. Im Achtelfinale trifft er auf Federico Delbonis, die Nummer 125 der Weltrangliste. Im Head-to-Head gegen den Argentinier steht es 2:0 für Thiem. (red, APA, 19.7.2022)