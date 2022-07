Die Nachfrage nach kurzfristigen Krediten nimmt deutlich zu. Doch Banken werden bei der Vergabe restriktiver. Foto: dpa / Monika Skolimowska

Wien – Der Bedarf der heimischen Unternehmen an kurzfristiger Finanzierung von Lagerhaltung und Betriebsmitteln hat sich im zweiten Quartal erhöht und die Kreditnachfrage deutlich steigen lassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und die damit zusammenhängenden Lieferkettenprobleme und Preisanstiege seien die wesentlichen Gründe dafür, teilt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in ihrer vierteljährlichen Umfrage unter Banken mit.

Risiko wird neu bewertet

Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten steige nun schon seit fünf Quartalen. Im zweiten Quartal 2022 fiel der Nachfrageanstieg besonders deutlich aus. Die Banken haben zuletzt allerdings auch vermehrt Kreditanträge von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) abgelehnt, teilt die OeNB mit. Grund dafür sind die gestiegenen Risikoanalysen der Banken, die auf die Vergaberichtlinien durchschlagen. Weitere Verschärfungen sind absehbar, heißt es in der OeNB-Analyse.

Für das dritte Quartal 2022 erwarten die befragten Banken eine weiter steigende Nachfrage nach kurzfristigen Krediten, insgesamt aber keinen ausgeprägten Anstieg, weil die Nachfrage nach (großvolumigen) langfristigen Krediten stagniere.

Die Problematik wird aktuell jedenfalls nicht kleiner. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine schwächen die Aussichten für das Wirtschaftswachstum ab der zweiten Jahreshälfte markant ab, heißt es in der aktuellen Mittelfristprognose des Wifo für 2022 bis 2023. Für 2023 wird aktuell ein BIP-Zuwachs von nur noch 1,6 Prozent geschätzt – das ist um einen halben Prozentpunkt weniger, als das Wifo heuer im März erwartet hatte.

Luft wird dünner

Auch in Deutschland haben KMUs zuletzt mehr Kredite bei Banken nachgefragt, müssen dabei aber größere Hürden überwinden. Im zweiten Quartal gaben 21,1 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zu Jahresbeginn) an, in Verhandlungen mit Banken zu stehen, wie die staatliche Förderbank KfW mitteilte. Die Banken zeigen sich aber ebenfalls strenger. "Besonders für den Mittelstand wird die Luft am Kreditmarkt allmählich dünner", sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Steigende Zinsen, hohe Kosten und eine sich abschwächende Konjunktur veranlassen die Banken zur Vorsicht. (Reuters, bpf, 20.7.2022)