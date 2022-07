Am Bahnhof von Przemysl, ganz im Osten Polens, haben Abschied und Ankunft ihre alltägliche Bedeutung längst verloren. Hier endet die Europäische Union, am Bahnsteig steht vor allem Zugpersonal aus der benachbarten Ukraine, wo Krieg herrscht. Viele Geflüchtete von dort sind seit Beginn des russischen Angriffs vor knapp fünf Monaten bereits in Przemysl angekommen. Und manche sind von hier auch wieder in die Heimat zurückgekehrt.

Am Dienstagabend trafen sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und sein tschechischer Amtskollege Jan Lipavský am Bahnhof von Przemysl und stiegen gemeinsam in den Nachtzug nach Kiew, wo sie am Morgen ankamen. Eigentlich ist es eine Reise im sogenannten Austerlitz-Format, der trilateralen Staatengruppe bestehend aus Österreich, Tschechien und der Slowakei. Der slowakische Außenminister Ivan Korčok war jedoch kurz zuvor positiv auf Corona getestet worden und musste seine Teilnahme im letzten Moment absagen.

Jan Lipavský, Ivan Korčok und Alexander Schallenberg besuchten Anfang Februar die Ukraine und auch die bereits damals umkämpfte Region Luhansk. Bald darauf startete Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Foto: Reuters

Fahrt mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Fast 15 Stunden dauert die Fahrt nach Kiew. Die Fenster sind mit durchsichtiger Folie verklebt, damit sie im Fall eines Angriffs nicht zersplittern. Sobald es draußen dunkel wird, müssen aus Sicherheitsgründen auch die Rollos herunter. "Als wir das letzte Mal im Austerlitz-Format hier waren, hatten wir doch Hoffnung, dass es noch Raum für die Diplomatie gibt", sagte Schallenberg im Zug vor mitreisenden Journalistinnen und Journalisten. "Doch keine zwei Wochen später, am 24. Februar, kam es zum brutalen Zivilisationsbruch, den wir damals nicht für möglich gehalten haben."

Manches habe sich dennoch nicht geändert, sagt Schallenberg – und das sei ein gutes Zeichen: "Wir können immer noch nach Kiew fahren. Kiew ist immer noch die Hauptstadt der Ukraine und nicht russisch besetzt. Der Präsident heißt immer noch Wolodymyr Selenskyj, und mein Gegenüber heißt immer noch Dmytro Kuleba." Die neuerliche Reise sieht Schallenberg als "klares, fortgesetztes Zeichen der Solidarität aus Zentraleuropa".

Gespräche über Getreideexporte

Das gelte auch für die Unterstützung von Vertriebenen: Unter den Staaten, die Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen, lägen die drei Austerlitz-Länder pro Kopf allesamt unter den Top vier. Allein in Österreich hätten Schallenberg zufolge 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Zuflucht gefunden, insgesamt seien 400.000 zumindest vorübergehend ins Land kommen. Tschechien und die Slowakei würden der Ukraine zudem mit Kriegsmaterial unter die Arme greifen, Österreich wiederum leiste finanzielle und humanitäre Hilfe.

Thema der Gespräche in Kiew, wo Schallenberg unter anderem auf Selenskyj und Kuleba trifft, sollen unter anderem die blockierten Getreideexporte aus der Ukraine sein. Viele Staaten im Nahen Osten und in Afrika seien von diesen Lieferungen abhängig: "Es kann durchaus Teil des zynischen russischen Kalküls sein, wieder eine Migrationskrise auszulösen", sagte der österreichische Außenminister mit Blick auf die drohende Nahrungsmittelknappheit in den betroffenen Regionen.

Die Außenminister besuchen auch die vom Krieg schwer getroffene Stadt Hostomel. Foto: Gerald Schubert

Globaler Konflikt

So gesehen befinde man sich bereits jetzt in einem globalen Konflikt – insbesondere beim Informationskrieg: "Hier in Europa haben wir diesen Informationskrieg gewonnen. Aber im Nahen Osten und in Afrika greift immer noch das russische Narrativ, das da lautet: Eure Probleme sind nur auf die Sanktionen zurückzuführen. Das ist falsch." Dass die Russen die Einbringung der Ernte verhinderten und Häfen blockierten, sei Ergebnis des Krieges, so Schallenberg. "Wir Europäer müssen aufpassen, nicht Ursache und Wirkung zu verwechseln. Die Ursache ist der Krieg. Und Putin kann ihn morgen beenden."

Dass sich die Stimmung in Europa mit der Zeit ändere, dass es auch wegen drohender Engpässe bei der Energieversorgung und steigender Energiepreise Verunsicherung gebe, sei ein Faktum, das man in demokratischen Gesellschaften zur Kenntnis nehmen müsse. "Wir als Regierungen müssen damit umgehen", so Schallenberg. "Aber wir sind jetzt in einem Land, in dem jeden Tag Menschen umgebracht werden – nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten. Bei allem Verständnis für die Sorgen, die es in Westeuropa gibt: Wir müssen uns vergegenwärtigen, wie es ist, in einem Land zu leben, das von einem größeren, mächtigeren Nachbarn brutal überfallen wird."

Auf dem Programm der Reise stehen unter anderem Besuche in den Städten Hostomel und Irpin, am Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit Kuleba geplant. (Gerald Schubert aus Kiew, 20.7.2022)