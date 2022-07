Lucas Gourna-Douath im Einsatz gegen Ajax Amsterdam. Das Match am Dienstag ging 2:3 verloren. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien – Mit Erlösen von über 70 Millionen Euro im Rücken hat Red Bull Salzburg im Sommer-Transferfenster für einen heimischen Rekord gesorgt. Um kolportierte 15 Millionen Euro sicherte sich der Fußball-Serienmeister die Dienste des französischen U19-Teamkapitäns Lucas Gourna-Douath. Die Konkurrenz kann ob solcher Summen nur staunen. Sturm Graz setzte in den vergangenen Wochen auf mehr Breite im qualitativ guten Kader, in Wien bauten Rapid und die Austria ordentlich um.

Bei Salzburg hatten sich Einnahmen in hierzulande nicht alltäglicher Dimension angekündigt. Dass Deutschlands Teamstürmer Karim Adeyemi nach 19 Toren in der abgelaufenen Saison ins deutsche Oberhaus wechselt, war seit längerem klar. 30 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund (ohne Bonuszahlungen) für den Angreifer. Nicht viel weniger nahm Salzburg mit dem Abgang von Brenden Aaronson zu Leeds United (29,6 Mio.) ein.

Kratzen an der 75-Millionen-Marke

Die Ablösen für das Duo sowie für den ebenfalls zu Leeds gewechselten Rasmus Kristensen (13 Mio. Euro) kratzen an der 75-Millionen-Marke. Bis zum Ende des europäischen Transferfensters am 31. August könnte die 100er-Marke überschritten werden. Das war in einem Sommer bei Salzburg noch nie der Fall. Verteidiger Oumar Solet (Italien) und Mittelfeldspieler Mohamed Camara (England) gelten seit Wochen als Wechselkandidaten.

Trainer Matthias Jaissle wirkt nicht beunruhigt. Ein Qualitätsabfall wird nicht erwartet. Gourna-Douath könnte die Position von Camara ausfüllen. Der 18-Jährige hat über 60 Einsätze in der französischen Ligue 1 in den Beinen. Mit Blick auf Adeyemis Abgang holte Salzburg schon im April den Brasilianer Fernando von Schachtar Donezk. Sechs Millionen Euro soll der 23-Jährige gekostet haben, er überzeugte in den Testspielen mit Geschwindigkeit und Spielwitz.

Beim "Vize" in Graz darf Christian Ilzer auf Stammkräfte vertrauen. Sturm hielt die Truppe beisammen und holte qualitative Verstärkungen für die Kaderbreite. Linksverteidiger David Schnegg sowie die Mittelfeldspieler Tomi Horvat und Vesel Demaku sollen sofort helfen, Innenverteidiger Dominik Oroz braucht noch Zeit. Es sei "höchste Priorität" gewesen, die Mannschaft zu halten, betonte Trainer Ilzer. Mit den Neuen sei "die Dynamik im Kader erhalten geblieben".

Kaderrotationen in Wien

Dynamisch waren die Kaderrotationen bei der Konkurrenz in Wien. Die drittplatzierte Austria darf mit einer europäischen Gruppenphase planen und investierte in ihren Kader. In der Sturmspitze kam Zweitliga-Torschützenkönig Haris Tabakovic ablösefrei von Austria Lustenau, über eine Million Euro investierten die Violetten in Marko Raguz, einen weiteren Mittelstürmer. Der vom LASK losgeeiste Angreifer ist aufgrund seiner Knieprobleme aber noch kein Thema.

Für den nunmehrigen Frankreich-Legionär Patrick Pentz, der die Austria nach Vertragsende verließ, kam Christian Früchtl vom FC Bayern nach Wien-Favoriten. Insgesamt neun Transfers tätigte die Austria bisher. Rapid stand dem nicht nach. Zehn neuen Spielern stehen acht Abgänge gegenüber. Tore soll Rückkehrer Guido Burgstaller schießen, die Kaufoption auf den Niederländer Ferdy Druijf wurde von den Hütteldorfern ebenfalls gezogen.

Michael Sollbauer gibt den neuen Abwehrchef, im Mittelfeld soll der vormalige Klagenfurter Patrick Greil kreative Elemente einbringen. Der ehemalige deutsche Nachwuchs-Teamspieler Nicolas Kühn soll am Flügel glänzen. Sportchef Zoran Barisic sprach von einer "kompletten Neuaufstellung" der Mannschaft. "Da muss jetzt einmal alles zusammengefügt werden, damit alles flutscht."

Durchstarten in Linz

Beim ebenfalls in der Qualifikation zur Conference League startenden WAC war der Abschied von Michael Liendl das vorherrschende Thema. Den Spielgestalter zog es zum Karriere-Ausklang zum GAK. Die Schuhe an den Nagel hing Torhüter Alexander Kofler. Zu den Wolfsbergern gestoßen sind junge Kräfte wie U21-Teamtorhüter Lukas Gütlbauer, U19-Kapitän Ervin Omic oder Thierno Ballo. Der 20-Jährige kam von Chelsea, in der Vorsaison wurde er bei Rapid nicht glücklich.

Hinter den Top fünf der Liga reihte sich in der abgelaufenen Saison Aufsteiger Austria Klagenfurt ein. Den Kärntnern kamen mit Greil, Turgay Gemicibasi und Alex Timossi Andersson Stammkräfte abhanden. Die WSG Tirol muss den 19-fachen Torschützen Giacomo Vrioni ersetzen. Schließen soll die Lücke der Argentinier Lautaro Rinaldi, als Einfädler wurde der Slowene Nik Prelec von Sampdoria Genau verpflichtet.

Nach einer enttäuschenden Saison durchstarten will der LASK. Die Linzer schärften in der Offensive mit Robert Zulj, dem Griechen Efthymios Koulouri und dem Kroaten Marin Ljubicic nach. In Mittelfeld und Sturm sollen Nemanja Celic, Philipp Ziereis und Filip Stojkovic Fixgrößen sein. Bei Lokalrivale Ried ist Christoph Monschein der neue Hoffnungsträger im Angriff.

Hartberg geht kaum verändert in die Saison, bei Altach setzt Trainer Miroslav Klose auf frischen Wind. Aufsteiger Lustenau hofft, die Abgänge des Offensivduos Tabakovic/Mohammed Cham auffangen zu können. Tore soll der Austro-Franzose Anthony Schmid schießen, der vom vormaligen Zweitliga-Rivalen FAC gen Westen übersiedelte. (APA; 20.7.2022)

Transferüberblick (Transferschluss am 31. August):

Red Bull Salzburg:

Zugänge: Fernando (BRA, Schachtar Donezk), Lucas Gourna-Douath (FRA, AS St. Etienne), Strahinja Pavlovic (SRB, AS Monaco), Youba Diarra (MLI, TSV Hartberg/Leih-Ende), Amar Dedic (BIH, WAC/Leih-Ende), Dorgeles Nene (MLI, Ried/Leih-Ende), Gideon Mensah (GHA, Girondins Bordeaux/Leih-Ende), Dijon Kameri, Samson Baidoo, Justin Omoregie (alle Liefering)

Abgänge: Karim Adeyemi (GER, Borussia Dortmund), Zlatko Junuzovic (Karriereende), Jerome Onguene (CMR, Eintracht Frankfurt), Brendan Aaronson (USA, Leeds United), Rasmus Kristensen (DEN, Leeds United), Darko Todorovic (BIH, Achmat Grosny), Jasper van der Werff (SUI, Paderborn), Amankwah Forson (GHA, Altach/Leihe), Dorgeles Nene (MLI, Westerlo/Leihe), Kilian Ludewig GER, Aalborg/Leihe)

Sturm Graz:

Zu: Vesel Demaku (Austria Wien), Tomi Horvat (SLO, NS Mura), David Schnegg (Venezia), Dominik Oroz (Vitesse Arnheim/Leihe)

Ab: Andreas Kuen (Atromitos Athen), Lukas Jäger (SCR Altach), Anderson Niangbo (CIV, Gent/Leih-Ende), Dardan Shabanhaxhaj (NS Mura/Leihe), Martin Krienzer (Admira), Philipp Huspek (SV Wallern), Francisco Mwepu

Austria Wien:

Zu: Haris Tabakovic (SUI, Austria Lustenau), Christian Früchtl (GER, Bayern München), Matan Baltaxa (ISR, Maccabi Tel Aviv), Reinhold Ranftl (Schalke 04/leihweise), James Holland, Marko Raguz, Andreas Gruber (alle LASK), Billy Koumetio (FRA, Liverpool/Leihe), Manuel Polster (VfB Stuttgart)

Ab: Markus Suttner, Alexander Grünwald (beide Karriereende), Vesel Demaku (Sturm Graz), Patrick Pentz (Stade Reims), Eric Martel, Noah Ohio (beide RB Leipzig/Leih-Ende), Christian Schoissengeyr (NK Domzale), Maximilian Sax, Bright Edomwonyi

WAC:

Zu: Thierno Ballo (Chelsea), Konstantin Kerschbaumer (Heidenheim), Hendrik Bonmann (GER, Würzburger Kickers), Nikolaos Vergos (GRE, Panetolikos GFS), Simon Piesinger (Randers FC/DEN), Ervin Omic (Juventus Turin), Lukas Gütlbauer (Ried), Raphael Schifferl (Young Violets Austria Wien/Leih-Ende)

Ab: Christopher Wernitznig (Austria Klagenfurt), Michael Liendl (GAK), Alexander Kofler (Karriereende), Amar Dedic (BIH, Salzburg/Leih-Ende), Lukas Schöfl (FAC/Leihe), Guram Giorbelidze (GEO, Zaglebie Lubin/POL), Kai Stratznig, Sven Sprangler, Manuel Kuttin, Eliel Peretz (ISR)

Rapid Wien:

Zu: Patrick Greil (Austria Klagenfurt), Roman Kerschbaum (Admira), Nicolas Kühn (GER, Bayern München II), Aleksa Pejic (SRB, Schachtjor Soligorsk/BLR), Michael Sollbauer (Dynamo Dresden), Ante Bajic (SV Ried), Guido Burgstaller (FC St. Pauli), Ferdy Druijf (NED, Alkmaar), Martin Koscelnik (SVK, Slovan Liberec), Paul Gobara (SV Horn/Leih-Ende)

Ab: Robert Ljubicic (Dinamo Zagreb), Kelvin Arase (Karlsruher SC), Leo Greiml (Schalke 04), Filip Stojkovic (MNE, LASK), Philipp Schobesberger, Srdjan Grahovac (BIH), Koya Kitagawa (JPN, Shimizu S-Pulse/JPN), Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

Austria Klagenfurt:

Zu: Christopher Wernitznig (WAC), Nikola Djoric (SRB, Rad Belgrad), Andy Irving (SCO, Türkgücü München), Moritz Berg (GER, 1. FC Magdeburg), Marco Knaller (Wacker Innsbruck), Simon Straudi (ITA, Werder Bremen), Sinan Karweina (GER, Türkgücü München), Jonas Arweiler (GER, Almere/NED)

Ab: Patrick Greil (Rapid), Alex Timossi Andersson (SWE, Bayern München/Leih-Ende), Lennart Moser (GER, Hertha BSC/Leih-Ende), Ivan Saravanja (CRO, Akritas Chlorakas/CYP), Alexander Fuchs (GER), Julian von Haacke (GER), Darijo Pecirep (CRO), Benjamin Hadzic (BIH), Rajko Rep (SLO), Turgay Gemicibasi (GER/TUR, Kasimpasa Istanbul/Leihe)

WSG Tirol:

Zu: Lautaro Rinaldi (ARG, Atletico Aldosivi), Nik Prelec (SLO, Sampdoria Genua), Kilian Bauernfeind, Stefan Lauf (beide zurück FC Dornbirn)

Ab: Giacomo Vrioni (ALB, Juventus Turin/Leih-Ende), Thomas Sabitzer (LASK/Leih-Ende), Tobias Anselm (LASK/Leih-Ende), Maxime Awoudja (GER, VfB Stuttgart/Leih-Ende), Fabian Koch (Natters), Markus Wallner (SV Horn), Renny Smith (ENG), Felix Kerber (FC Dornbirn), Mario Andric

LASK:

Zu: Filip Stojkovic (MNE, Rapid), Philipp Ziereis (GER, St. Pauli), Thomas Sabitzer (WSG Tirol/Leih-Ende), Tobias Anselm (WSG Tirol/Leih-Ende), Nemanja Celic (SV Darmstadt/Leihe), Marin Ljubicic (CRO, Hajduk Split/Leihe), Efthymios Koulouri (GRE, Atromitos Athen), Robert Zulj (Al-Ittihad Kalba/VAE)

Ab: James Holland (AUS), Marko Raguz, Andreas Gruber (alle Austria Wien), Petar Filipovic (GER), Dario Maresic (Stade Rennes/Leih-Ende), Christoph Monschein (SV Ried), Andres Andrade (CRC, Arminia Bielefeld), Matias Succar (PER)

SCR Altach:

Zu: Trainer Miroslav Klose (GER), Guy Dahan (ISR, Maccabi Haifa), Lukas Gugganig (VfL Osnabrück), Lukas Jäger (Sturm Graz), Amankwah Forson (GHA, RB Salzburg/Leihe), Alexis Tibidi (FRA, VfB Stuttgart/Leihe), Jan Jurcec (CRO, NK Kustosija), Leo Mätzler (Austria Lustenau/Leih-Ende)

Ab: Trainer Ludovic Magnin (SUI, Lausanne), Christoph Monschein (LASK/Leih-Ende), Philipp Netzer (Karriereende), Lars Nussbaumer, Lukas Parger (beide FC Dornbirn), Gianluca Gaudino (GER), Mickael Nanizayamo (FRA), Marco Meilinger, Noah Bitsche (Vorwärts Steyr/Leihe)

SV Ried:

Zu: Christoph Monschein (LASK), Michael Martin (GER, Vorwärts Steyr), Denizcan Cosgun (SV Horn), Agyemang Diawusie (GER, Dynamo Dresden)

Ab: Ante Bajic (Rapid), Lukas Gütlbauer (WAC), Marcel Canadi (HNK Sibenik), Christoph Haas (Admira), Michael Lercher, Daniel Offenbacher, Luca Meisl (Beerschot V.A.), Murat Satin

TSV Hartberg:

Zu: Albert Ejupi (SWE, Helsingborg IF), Stefan Gölles, Lukas Fadinger (beide SV Lafnitz/Leih-Ende)

Ab: Youba Diarra (MLI, Salzburg/Leih-Ende), Noel Niemann (GER, Arminia Bielefeld/Leih-Ende)

Austria Lustenau:

Zu: Anthony Schmid (FAC), Darijo Grujcic (Wacker Innsbruck), Bryan Teixeira (FRA-KAP, Clermont Foot/FRA), Torben Rhein (GER, Bayern München II), Stefano Surdanovic (SRB, Admira), Cem Türkmen (GER, Clermont/Leihe)

Ab: Haris Tabakovic (SUI, Austria Wien), Muhammed Cham (Clermont/Leih-Ende), Brandon Baiye (BEL, Clermont/Leih-Ende), Wallace (BRA, HNK Gorcia), Leo Mätzler (Altach/Leih-Ende), Dragan Marceta (Vorwärts Steyr), Nicolai Bösch (SV Lochau)