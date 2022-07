Am Wochenende startet die 2. Fußball-Liga. Die Teams gehen mit unterschiedlichen Erwartungen in die neue Spielzeit. Ein Überblick über die Aufstiegsaspiranten

Auf der Hohen Warte in Wien wird die neue Zweitligasaison angekickt. Die Vienna empfängt Freitag um 18 Uhr Blau Weiß Linz. Foto: Philip Bauer

Wien – Mit Blau Weiß Linz greift gleich zum Auftakt der 2. Fußball-Liga am Freitag (18.00 Uhr/live ORF 1) der große Titelfavorit ins Geschehen ein. Das Gastspiel bei Aufsteiger Vienna wird für BW zum ersten Test einer Saison, in der die Oberösterreicher ein klares Ziel haben – auch wenn Trainer Gerald Scheiblehner vorsichtig bleibt. "Natürlich wollen wir aufsteigen, aber für mich gibt es keinen ausgemachten Topfavoriten", erklärte der 45-Jährige vor dem Auftakt.

Der 10:1-Cupsieg über Viertligist Hohenems gab schon einen kleinen Vorgeschmack auf Kommendes, der ohnehin große Respekt der Konkurrenz dürfte nicht kleiner geworden sein. Mit dem brasilianischen Routinier Ronivaldo (33) kam der gewünschte Goalgetter, der die in der Vorsaison (Rang drei) nicht ganz zufriedenstellende Torquote heben soll. "Gottseidank ist der Transfer gelungen", meinte Scheiblehner, der mit Lukas Tursch auch einen erfahrenen zentralen Mittelfeldspieler neu begrüßen durfte. So oder so warte auf seine Truppe ein "langer und schwieriger Weg".

Der anvisierte Aufstieg des Nachfolgevereins des einstigen Meisters VÖEST würde quasi mit der Eröffnung des neuen alten Stadions zusammenfallen, das im Juni 2023 fertiggestellt sein soll. Ein Deja-vu zur Saison 2019/20 wird es diesmal also nicht geben. Damals holte sich Blau Weiß den Titel, suchte aufgrund des Fehlens einer adäquaten Spielstätte aber gar nicht um die Oberhauslizenz an. Gelingt diesmal der Sprung nach oben, könnte es erstmals seit 1997 wieder gegen den LASK zu Derbies in der höchsten Spielklasse kommen.

GAK lechzt nach Derby

Derbygedanken hegt auch der GAK, der nach 15 Jahren in der Unterklassigkeit und Platz sieben in der Vorsaison um seine Bundesligarückkehr und damit ein Wiedersehen mit Lokalrivale Sturm Graz kämpft. Dafür ließ man im Juni mit der Verpflichtung von Michael Liendl eine Transferbombe platzen. Der 36-Jährige Spielmacher kam vom WAC und soll der Truppe von Trainer Gernot Messner die entscheidenden Impulse verleihen. "Er kann sich nicht ruhig ins Karriereende begeben, sondern muss Leistung bringen", meinte Sportdirektor Dieter Elsneg. Er sieht den Aufstieg aber nicht als oberstes Ziel, es gehe vielmehr darum, den Verein "zu etablieren. Wir wollen unter die Top-Fünf kommen, Leute ins Stadion bringen und uns konstant nach oben orientieren."

St. Pölten baut auf Rückrunde auf

Für den SKN St. Pölten war das erste Jahr nach dem Fall mit Platz acht ziemlich durchwachsen, vom (leise) erhofften sofortigen Wiederaufstieg war man doch klar entfernt. "Unser Start war sehr schwierig, erst in der Rückrunde haben sich dann die Resultate an unsere Leistungen angepasst", erinnerte sich Trainer Stephan Helm, dem mit Emanuel Pogatetz ein erfahrener Ex-Kicker assistiert. "Es war ein Riesenumbruch, auch in der Vereinsführung. Ich glaube, dass wir erste Schritte in die richtige Richtung gemacht haben und relativ optimistisch in die Zukunft schauen können."

Im Frühjahr trug die Arbeit des Trainerteams erste Früchte, nach einem punktuellen Kaderumbau (10 Legionäre) will man bei St. Pölten genau dort fortsetzen. "Wir wollen eine bessere Rolle spielen, dominanter auftreten und realistischere Ziele verfolgen. Schön langsam an die Spitzengruppe herantasten", so Helm.

Jung trifft alt bei der Admira

Zum Kreis der Aufstiegskandidaten gehört auch Bundesliga-Absteiger Admira. "Zumindest innerhalb der nächsten drei Jahre wollen wir rauf", stellte Neo-Trainer Robert Pätzold klar, der auf den glücklosen Andreas Herzog folgte. Glücklos hatte im vergangenen Herbst auch sein Engagement beim späteren deutschen Zweitliga-Absteiger Ingolstadt geendet. Harmonisch sei die Sache im Verein von Beginn an nicht gewesen – ganz im Gegensatz zu jetzt, betonte Pätzold.

Der heimische Kick sei ihm aus der Vergangenheit keineswegs unbekannt ("Ich habe in Österreich viel gescoutet"), er selbst dank seiner sechsjährigen Zeit im Nachwuchsfußball (u.a. von Ingolstadt) quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn es gelte, die "sehr junge" Truppe rund um die verbliebenen Routiniers Stephan Zwierschitz und Thomas Ebner zu entwickeln. Pätzold will, dass seine Kicker "viel investieren", früh attackieren und in Ballbesitz "geradlinig" agieren, Kommunikation schätzt er auf und abseits des Platzes. "Da steckt immer ein Mensch dahinter", gab der Berliner an. Das "Graue-Maus-Image" der Admira stört ihn nicht: "Mäuse sind intelligente Wesen."

FAC mit großem Umbruch

Eine schwierige Saison steht laut eigener Einschätzung dem FAC bevor. Die Latte liegt denkbar hoch. Ob die Wiener, die in der Vorsaison Meister Lustenau bis zur vorletzten Runde forderten, an diese Leistung anschließen können, bleibt abzuwarten. Trainer Mitja Mörec gab sich zurückhaltend. "Ohne Ausreden zu suchen, ich glaube, wir werden Zeit brauchen", meinte der Slowene.

Lediglich sechs Spieler des Überraschungsteams sind geblieben, u.a. Leistungsträger wie Anthony Schmid, Martin Rasner, Lukas Gütlbauer oder Patrick Puchegger verließen den Verein. "Ein einstelliger Tabellenplatz wäre gut", erklärte Mörec. Immerhin brauchte man auch in der Vorsaison einige Zeit, um in die Gänge zu kommen. "Ich hoffe, dass wir wieder diese Gewinnermentalität entwickeln." (APA, 20.7.2022)