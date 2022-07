Screenshot: Youtube/Danny

Der deutsche Youtuber Danny wurde wegen Vergewaltigung zu einer Jugendstrafe von 18 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Opfer, seine Ex-Freundin, veröffentlichte auf Twitter Teile des Urteils, woraufhin sich die Geschichte wie ein Lauffeuer verbreitete.

Demnach zeigte die 20-Jährige Viviane oder "Vi" ihren Ex-Freund an, und der Staatsanwalt erhob Anklage gegen den Influencer. Nun wurde Daniel alias Danny wegen Vergewaltigung in zwei Fällen vor dem Schöffensenat in Nürnberg schuldig gesprochen. Nachdem der Gerichtsprozess einiges Aufsehen erregte und die Google- sowie Twitter-Trends anführte, löschte Viviane den Eintrag wieder. Zu oft sei dieser bei der Twitter-Moderation gemeldet worden, außerdem habe ihr Anwalt dazu geraten, das Urteil wieder aus dem Netz zu nehmen.

Angriffe gegen das Opfer

Doch da machte der Gerichtsprozess längst Schlagzeilen. Laut ihrem ersten Posting ging es Viviane darum, zu zeigen, dass sie als Opfer zweier Vergewaltigungen öffentlich angegriffen und diffamiert worden sei. "Ich musste mir jahrelang anhören, dass ich die Psycho-Ex bin, die ihm mit Lügen das Leben zerstören will", so Viviane. Außerdem prangert die 20-Jährige die Täter-Opfer-Umkehr an: "Ihr wisst gar nicht, was das mit einem Menschen macht, wenn man als Opfer wie ein Täter behandelt wird."

Doch das Victim-Blaming hörte nicht auf: So rückte der Youtuber Niekbeats zur Verteidigung des vermeintlichen Täters aus und beschimpfte dessen Ex-Freundin Viviane. Sie versuche hier einer "lieben Seele" etwas vorzuwerfen. O-Ton des Youtubers an Viviane: "Dann weiß ich auch, was für für eine kranke Person bist." Noch am 18. Juli – am Tag, als das Urteil bekannt wurde – verteidigte Niekbeats seine Angriffe gegenüber Viviane als "Sehe ich immer noch genau so, alles toppo".

Späte Entschuldigung

Erst als der Shitstorm groß wurde, ließ sich der Streamer zu einer Entschuldigung hinreißen. Er habe einen Freund verteidigt, ohne über alle Informationen zu verfügen, und er schäme sich sehr für sein Verhalten.

Dannys Youtube-Partner t-low hat sich mittlerweile ebenfalls in einem Twitter-Statement von dem Influencer losgesagt: Er sei selbst geschockt und verwirrt. Er werde keine weiteren V-Logs mit Danny erstellen.

Zum Zeitpunkt der Taten war Danny unter 20 Jahre alt, deshalb wurde der Youtuber zu einer milderen Jugendstrafe verurteilt. (pez, 20.7.2022)