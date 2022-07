Rund 13.000 Alleinerziehende erhielten zuletzt jeweils 100 Euro. Laut Rathaus ist ein weiteres, größeres Paket in Vorbereitung

Wien – Bisher 39,6 Millionen Euro hat Wien an Energieunterstützung ausbezahlt. Das teilten Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Mittwoch mit. Zuletzt sind erste Teile der Hilfe für Alleinerziehende ausgezahlt worden. Rund 13.000 Haushalte erhielten jeweils 100 Euro.

Um die steigenden Energiepreise abzufedern, hat die Stadt im April unter dem Titel "Wiener Energieunterstützung Plus" ein Maßnahmenpaket präsentiert. Dazu gehörte etwa eine Energiekostenpauschale in Höhe von 200 Euro für bedürftige Personen. Alleinerziehend erhielten nun zusätzliche Mittel. Diese wurden an Personen überwiesen, die im April im Bezug der Wiener Mindestsicherung oder Wohnbeihilfe standen.

Ein weiteres größeres Paket, ist laut Rathaus in Vorbereitung. Bis Dezember sollen über eine Million Menschen mit dem "Energiebonus" erreicht werden. Erhalten werden diesen Personen, deren Jahreseinkommen 40.000 Euro brutto nicht übersteigt. Vorgesehen ist hier eine Einmalzahlung von 200 Euro.