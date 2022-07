Im Finanzministerium kam es am Mittwoch erneut zu Hausdurchsuchungen Foto: Corn

Unerwarteter Besuch ist heute am Vormittag im Finanzministerium in Wien eingetroffen. Ermittler der Staatsanwaltschaft (StA) Wien und Polizeibeamte haben den Arbeitsplatz einer Abteilungsleiterin durchsucht. Es geht um eine Causa, in der der Verdacht auf den Missbrauch von EU-Fördergeldern durch eine FPÖ-nahe Agentur erhoben wird. Die Beamtin ist eine Managerin dieser Organisation, der Agentur für Europäische Integration und wirtschaftliche Entwicklung (AEI).

Die StA Wien bestätigt die Hausdurchsuchung auf Anfrage des STANDARD. Es gehe um den Verdacht auf Untreue, auch im Rahmen des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes. Die AEI war 2003 gegründet worden und hat laut eigenen Angaben seither "250 internationale Projekte mit 38 Partnern mit einem Fördervolumen in der Höhe von mehr als 220 Millionen Euro" durchgeführt.

Mitarbeiterzahl stieg deutlich

Auch das Finanzministerium bestätigt, dass es in der Früh in einer Abteilung eine Hausdurchsuchung gegeben habe. Die sei in Zusammenhang mit einer Vereinstätigkeit gestanden. Man kooperiere "vollumfänglich" und sei an rascher Aufklärung interessiert, sagte ein Sprecher. Zudem sei eine interne Prüfung von dienstrechtlichen Konsequenzen eingeleitet worden.

Das AEI war zuletzt Gegenstand einer parlamentarischen Anfragenserie, die der grüne Abgeordnete David Stögmüller eingebracht hatte. Darin ging es um einen deutlichen Anstieg der Mitarbeiterzahl in diesem Verein, der mit verschiedenen Ministerien EU-geförderte Projekte zu illegaler Einwanderung und Sicherheit im Ausland umgesetzt hat. Das Verteidigungsministerium soll den Rechnungshof eingeschaltet haben, das Innenministerium seine Interne Revision und die Finanzprokuratur.

Viele Beamte mit Nebenverdienst

Laut parlamentarischer Anfragebeantwortung haben 50 Mitarbeiter des Finanzministeriums eine Nebenbeschäftigung im AEI, zudem 15 Bedienstete des Innenministeriums. Es besteht der Verdacht auf intransparente Finanzgebarung und hohe Honorare für Mitarbeiter. Der STANDARD hat erfahren, dass gegen drei Personen und die AEI GmbH, die dem Verein gehört, ermittelt wird. In den parlamentarischen Anfragen des grünen Abgeordneten hebt der hervor, dass Aufsichtsratsmitglieder der GmbH und Vereinsführung Nähe zur FPÖ aufwiesen. Die erwähnte Managerin war früher Sprecherin eines hochrangigen ÖVP-Politikers. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Renate Graber, Fabian Schmid, 20.7.2022)