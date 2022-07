Der Auftritt im Großen Theater in Warschau ist am 28. Juli ab 19.00 Uhr live auf arte.tv zu sehen

Das Ukrainian Freedom Orchestra besteht aus geflüchteten Musikerinnen und Musikern, ukrainischen Mitgliedern europäischer Orchester und einigen der besten Musizierenden der Ukraine. Foto: The Metropolitan Opera

Straßburg – Der deutsch-französische Kultursender Arte überträgt am 28. Juli um 19.00 Uhr live auf arte.tv das Gründungskonzert des Ukrainian Freedom Orchestra (Ukrainisches Freiheitsorchester) aus dem Großen Theater in Warschau. Die musikalische Leitung hat die kanadische Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die selbst ukrainische Vorfahren hat. Die TV-Ausstrahlung bei Arte folgt am 31. Juli (17.10 Uhr), wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

Das Orchester geht auf eine Initiative der New Yorker Metropolitan Opera und der Polnischen Nationaloper in Warschau zurück. Es vereint Musikerinnen und Musiker, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sowie ukrainische Mitglieder europäischer Orchester. Im Anschluss an das Gründungskonzert geht das Ensemble unter Wilsons Leitung auf Tournee durch Europa und die USA. (APA, dpa, 20.7.2022)