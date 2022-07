Da-bocka, fach'ln, Kampi – der niederösterreichische Dialekt hat es in sich. Können Sie verstehen, worum es in den folgenden zehn Fragen geht? Machen Sie das Quiz!

2022 feiert Niederösterreich sein 100-jähriges Jubiläum. 1922 erlangte es vollständige Souveränität als Bundesland. Ein Anlass zum Feiern, aber auch, um sein Wissen über das flächenmäßig größte österreichische Bundesland unter Beweis zu stellen. Im Quiz "Was wissen Sie über Niederösterreich?" konnten die Userinnen und User ihr Glück bereits in zehn kniffligen Fragen versuchen – doch was wäre ein 100-jähriges Jubiläum, ohne dabei den niederösterreichischen Dialekt abgefragt zu haben? Testen Sie Ihr Dialektwissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Aus welchem Bundesland kommen Sie? Mögen Sie den niederösterreichischen Dialekt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 28.7.2022)