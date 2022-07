Mario Draghi verlangt den Verzicht auf politische Spielchen, die ihn letzte Woche zum Rücktritt bewogen haben. Foto: Reuters/GUGLIELMO MANGIAPANE

"Wir brauchen einen neuen Pakt des Vertrauens – wie jener, der es uns zu Beginn erlaubt hatte, das Land zum Besseren zu verändern", betonte Draghi in seiner etwas mehr als halbstündigen Rede im Senat. Dies sei der einzige Weg, zusammenzubleiben und die Regierungsarbeit weiterzuführen.

Zum Schluss seiner Aufführungen fragte die Parteien, ob sie bereit seien, diesen Pakt "von Grund auf" ("da capo") zu erneuern, und ergänzte: "Die Antwort müsst ihr nicht mir geben, sondern den Italienerinnen und Italienern." Denn sie – "und nur sie" – seien es gewesen, deretwegen er sich sich nun noch einmal in den Senat begeben habe.

Draghi spielte damit auf die Welle der Sympathie und Unterstützung an, die er in den fünf Tagen seit seinem Rücktritt seitens der Bürgerinnen und Bürgern erfahren hatte. Der Premier erwähnte an erster Stelle die fast 2.000 Bürgermeister, die ihn in einem offenen Brief gebeten hatten, im Amt zu bleiben. Sie seien es, die die Probleme und Sorgen ihrer Bürger am besten kennen würden. Weiter nannte Draghi das Gesundheitspersonal, dem das Land wegen seines großen Einsatzes in der Pandemie zu großem Dank verpflichtet sei und das ihn ebenfalls gebeten hatte, zu bleiben. Petitionen und Ermunterungen kamen auch von den Industriellen, den Gewerkschaften, den Schulen und Universitäten – und auch von unzähligen Staatskanzleien der halben Welt, namentlich aus Brüssel, Washington und Kiew.

"Pakt des Vertrauens" zerbrochen

Mit den Parteien seiner bisherigen, politisch sehr weit gefassten Koalition der nationalen Einheit ging Draghi hart ins Gericht: Nachdem diese zunächst Geschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein gezeigt und die Realisierung zahlreicher wichtiger Reformen ermöglicht hätten, seien in den letzten Monaten Parteiinteressen und "ein wachsendes Bedürfnis nach Abgrenzung und Zerstrittenheit" in den Vordergrund gerückt, kritisierte Draghi.

Als Beispiel dafür nannte er unter anderem die Waffenlieferungen an die Ukraine, von der sich die Fünf-Sterne-Bewegung von Ex-Premier Giuseppe Conte und die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini mehrfach distanziert hatten. In der vergangenen Woche haben schließlich die Fünf Sterne, die zweitgrößte Regierungspartei, eine Vertrauensabstimmung boykottiert. Dies hatte Draghi zu seiner Rücktrittsentscheidung bewogen – denn damit sei augenfällig geworden, dass der "Pakt des Vertrauens", der die Regierung zuvor bestimmt habe, nicht mehr existiere.

Klare Bedingungen

Im Hinblick auf die Erneuerung des Pakts und damit auf einen Amtsverbleib stellte Draghi im Senat gestern unmissverständliche Bedingungen: Oberste Priorität hätten weiterhin die Reformen, die Brüssel im Gegenzug zur Auszahlung der 190 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds an Italien fordert. Allein in diesem Jahr müssten gemäß dem mit der EU-Kommission vereinbarten Fahrplan 55 weitere Reformen erfolgen.

Draghi machte weiter klar, dass er im Rahmen des nächsten Haushalts keine weiteren Defiziterhöhungen mehr dulden werde, wie sie von fast allen Regierungsparteien in letzter Zeit verlangt wurden. Die Herausforderungen, vor denen Italien stehe, erforderten "eine starke, geschlossene Regierung, die von den Parteien mit Überzeugung unterstützt wird", betonte Draghi. Ein "Scheinvertrauen, das sich bei der ersten umstrittenen Reform gleich wieder in Luft auflöst, reicht nicht", warnte Draghi die Senatorinnen und Senatoren.

Ungewissheit bleibt

Angesichts der großen Unterstützung, die der ehemalige EZB-Präsident in der Bevölkerung genießt, ist seine Bereitschaft, die Regierungsgeschäfte noch bis zu den regulären Neuwahlen im kommenden März weiterzuführen, für die Parteien im Grunde genommen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Denn welcher Partei kann in der heutigen Situation – Inflation, Energie-Engpass, drohende Rezession, Ukraine-Krieg, Dürre, Pandemie – schon daran gelegen sein, die Verantwortung für den Sturz des beliebten Regierungschefs übernehmen zu müssen?

Dennoch ist keineswegs klar, ob Draghi nun wirklich im Amt bleiben wird: Nach seiner Rede im Senat haben sowohl die Vertreter der Fünf Sterne als auch die der Lega nicht applaudiert. Beide Parteien hatten in den vergangenen Tagen kaum Signale ausgesendet, die darauf hindeuteten, dass sie ernsthaft an einer Weiterführung der Regierung Draghis interessiert seien.

Neuwahlen keineswegs vom Tisch

Im Senat begann im Anschluss auf Draghis Erklärung eine mehrstündige Diskussion. Die Parteien wollen dabei Resolutionen präsentieren; für den Abend ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Am Donnerstag wird sich das Prozedere in der großen Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus, wiederholen. Es wird also voraussichtlich noch rund 24 Stunden dauern, bis endgültig feststeht, ob Draghi Italiens Ministerpräsident bleiben wird oder nicht.

Sollte Draghi zum Schluss kommen, dass er von den Parteien höchstens das von ihm erwähnte "Scheinvertrauen" erhalten, wäre Staatspräsident Sergio Mattarella am Zug: Er könnte versuchen, eine Übergangsregierung zu bilden, die das Land noch bis zu den Parlamentswahlen im Frühling führen wird. Oder er könnte – und das wäre die wahrscheinlichere Lösung – sofort das Parlament auflösen und Neuwahlen für den Herbst ansetzen. Diese könnten am 2. oder 9. Oktober stattfinden. (Dominik Straub aus Rom, 20.7.2022)