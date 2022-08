Ist man in der Stadt unterwegs, fällt auf, dass die Helmträgerinnen und Helmträger auf den Fahrrädern immer mehr werden. Galt es lange Zeit als unnötig und obendrein als recht unschick, behelmt auf dem Drahtesel unterwegs zu sein, hat sich das Bewusstsein ob des Eigenschutzes geändert.

Wie halten Sie es mit dem Fahrradhelm? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/milicad

In Österreich gibt es nur für Kinder bis zum zwölften Geburtstag eine Radhelmpflicht. Der ÖAMTC hat im vergangenen Jahr bundesweit 14.600 Radler beobachtet, um zu sehen wie viele Radlerinnen und Radler freiwillig mit Helm unterwegs sind. Insgesamt haben 35 Prozent der Radfahrenden einen Helm getragen. Der Anteil der helmtragenden Männer lag bei 37 Prozent, bei Frauen bei 32 Prozent. Im Vergleich der Landeshauptstädte zeigten sich teilweise große Unterschiede. Während etwa in St. Pölten und Klagenfurt nur je 16 Prozent der Radfahrer einen Helm trugen, waren es in Eisenstadt 47 und in Linz sogar 72 Prozent.

Wie ist das bei Ihnen?

Setzen Sie den Helm beim Radln auf?

Warum tragen Sie keinen Helm? Worauf sollte man Ihrer Meinung nach beim Fahrradhelmkauf achten? Und würden Sie eine Helmpflicht für alle begrüßen? (wohl, 1.8.2022)