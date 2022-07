Lebenslauf, Motivationsschreiben – und ab per Mail. So schnell hat man eine Bewerbung draußen. Oder auch nicht. Ist der Lebenslauf noch recht schnell geschrieben, sind die bisherigen Stationen im Ausbildungs- und Arbeitsleben doch recht klar, wird es beim Motivationsschreiben schon schwieriger. Gefühlte Stunden sitzt man vor der leeren Seite, quält sich Satz für Satz, bis man am Ende einen Text hat, der oft beim Drüberlesen unsympathisch, aufgesetzt oder anbiedernd rüberkommt – selbst würde man sich mit diesem Schreiben nicht einstellen.

Verzweifeln Sie beim Verfassen eines Motivationsschreibens, oder ist das bei Ihnen schnell erledigt? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Brothers91

Aber man weiß ja nicht, worauf die zuständigen Recruiting- und Personalverantwortlichen achten. Unzählige Tipps werden im Internet geteilt, und der Career Monitor zeigt, worauf es ankommt. Dabei wurden 1.500 Personalverantwortliche befragt, das Ergebnis zum Motivationsschreiben: Sie wollen daraus lesen, wie es um die Motivation steht, Hintergrundgedanken erfahren, Rechtschreibung und Ausdrucksvermögen sowie die persönliche Note erkennen und feststellen, ob die Bewerberin oder der Bewerber ins Team passt. Außerdem sollte daraus hervorgehen, wie sehr sich diese mit dem Unternehmen beschäftigt haben.

Demnach ist recht klar, was also in den Bewerbungsunterlagen stehen soll, und dennoch oder gerade deswegen sitzen viele Bewerberinnen und Bewerber ewig vor dem Motivationsschreiben, wie auch auf Twitter zu lesen ist:

Und Geld ist für viele wohl ein nicht zu unterschätzender Motivator, was sich wohl aber im Schreiben nicht so gut macht:

Wie geht oder ging es Ihnen beim Motivationsschreiben?

Was schreiben Sie rein? Immer das Gleiche oder stets angepasst an die Stelle, für die Sie sich bewerben? Wie viel schummeln Sie, wie ehrlich sind Sie wirklich? Was ist Ihnen als Personalverantwortliche oder Personalverantwortlicher wichtig bei einem Motivationsschreiben, und worauf achten Sie? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 27.7.2022)