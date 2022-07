Ein Name einer historischen Persönlichkeit, die man doch eigentlich kennen sollte. Ein Begriff, den man mit sich herumträgt, aber nicht genau weiß, was er bedeutet. Oder auch einfach die Neugierde, wieso etwas so ist, wie es ist – aus vielerlei Gründen greifen Menschen zu einer Onlinesuche bei Alltäglichem und Kuriosem und enden dabei nicht selten bei einer der größten Wissenssammlungen weltweit, der Online-Enzyklopädie Wikipedia.

Vom Fake zu Fakt

Doch dieses Wissen muss nicht immer unbedingt aus einem Fachbuch oder der Feder einer Person mit speziellen Kenntnissen über das Thema stammen. So wurde erst vergangene Woche bekannt, dass eine Frau aus Langeweile über 200 Artikel auf Wikipedia erfunden haben soll. Diese Fakes waren aber keine schnell ausgedachten Artikel, sondern mit Bedacht auf Details unter der Anführung von (inkorrekten) Referenzen platziert worden.

Im besten Fall tragen viele Menschen dazu bei, die Fragen rund um ein Thema auf Wikipedia zu beantworten – manchmal haben Einzelpersonen jedoch andere Ambitionen. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/ChristianChan

Dieses Ereignis zeigt die Schattenseiten einer von einer Gemeinschaft betriebenen Plattform: Betrug ist möglich, Fakten und Fakes können schnell Hand in Hand gehen. Dennoch erfreut sich Wikipedia einer immens großen Beliebtheit, ermöglicht sie doch den Wissensaustausch zu den unterschiedlichsten Positionen. Eine amüsante Folge davon ist, dass selbst die kuriosesten Themen Einträge in der Enzyklopädie erhalten, wie der Account "Depths of Wikipedia" dokumentiert.

Dennoch ist aber zu beachten, dass das Prinzip des kollektiven Bearbeitens von Themen nicht automatisch dazu führt, dass die Schreibenden auf Wikipedia einen Querschnitt der Gesellschaft darstellen. So ist zum Beispiel bekannt, dass es in der deutschen Wikipedia signifikant weniger Autorinnen als Autoren gibt.

Ihre Einschätzungen und Erfahrungen

Wie gehen Sie mit Wikipedia um? Vertrauen Sie den Inhalten, die Sie lesen, oder prüfen Sie diese noch anderweitig? Haben Sie schon einmal etwas offensichtlich Falsches gelesen? Wo sehen Sie die Zukunft der gemeinschaftlichen Enzyklopädien? Posten Sie ins Forum! (tiru, 21.7.2022)