6000 ermäßigte Tickets liegen auf – 54 Vorstellungen richten sich an junges Publikum, u.a. das Musiktheater "Wut"

Zeigen Gefühle: Imke Siebert und Ludwig Wendelin Weißenberger in "Ich lieb dich". SF / Erika Mayer

Die Salzburger Festspiele haben nicht nur 6000 ermäßigte Tickets für Jugendliche aufgelegt, sie produzieren alljährlich auch Opern- und Theaterstücke, die sich gezielt an junges Publikum wenden. Darüber hinaus können junge Menschen im Rahmen der Festspiele auch mitmachen, sei es in einem der Opern Camps, im Young Singers Project oder im Theater Kinderchor. 54 Vorstellungen (inklusive der bereits im Mai im gesamten Bundesland gestarteten Wanderproduktionen) gehören ausschließlich Kindern und Jugendlichen.

Besonders drei Neuproduktionen ziehen beim "jung & jede*r"-Jugendprogramm die Aufmerksamkeit auf sich. Am 29. Juli feiert die dem gleichnamigen Brüder-Grimm-Märchen folgende Kinderoper Der Teufel mit den drei goldenen Haaren Premiere im Schauspielhaus. Stefan Johannes Hanke hat die Musik komponiert, das Libretto stammt von Dorothea Hartmann. Die Geschichte eines durch pure Zuneigung in die Bredouille geratenen Glückskindes inszeniert Regisseurin Christina Tscharyiski. Es singen die Teilnehmerinnen des Young Singers Project (ab sechs Jahren).

Wutgefühle zum Klingen bringen

Zum Aus-der-Haut-Fahren wird es im Musiktheaterstück Wut, in dem Komponist Gordon Kampe und Regisseur Sebastian Bauer – nach Kurzgeschichten von Toon Tellegen – die verschiedensten Wutgefühle zum Klingen bringen (bis 21. 8., ab acht Jahren). Den diversen Liebesgefühlen wiederum spürt Regisseur Joachim Gottfried Goller in Kristo Šagors Ich lieb dich (ab zehn Jahren) nach. Premiere ist am 24. Juli.

Ebenso adressiert das traditionell kostenlose Public Viewing auf dem Kapitelplatz Kinder. Immer freitags um zehn Uhr am Vormittag werden, gesponsert von Siemens, kindgerechte Opern angeboten. Mit Kinderschminken. (Margarete Affenzeller, 21.7.2022)