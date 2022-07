Sollen den Menschen das Leben erleichtern: Hubots genannte Androidenin der Serie "Real Humans – Echte Menschen", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Johan Paulin

20.15 DOKUMENTATION

Die Wiese – Ein Paradies nebenan Nirgendwo leben mehr Tierarten auf engstem Raum zusammen und nirgendwo ist das Konzert tierischer Interpreten vielfältiger als auf einer Blumenwiese. Gleichzeitig ist kein anderer heimischer Lebensraum dem völligen Verschwinden so nahe wie sie. Bis 21.45, Arte

20.15 THRILLER

Inside Man (USA 2006, Spike Lee) Ein Banküberfall als politischer Akt. Doppelbödiger Thriller von Spike Lee mit Denzel Washington und Clive Owen. Bis 22.50, Puls 4

20.55 FUSSBALL

UEFA Frauen EURO England 2022 Viertelfinale: Deutschland – Österreich Österreichs Frauen gegen Deutschland im Viertelfinale – live aus England. Bis 23.10, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Mit vollen Batterien Eine Reportage über den Glaubensstreit um das Elektroauto: Robert Gordon hat sich umgehört und war bei E-Auto-Klubs und Bastlern, die ehemalige Stinker zukunftsfit machen. Und er hat Menschen besucht, die elektrische Mobilität für einen schweren Fehler halten. Bis 22.00, ORF 2

21.45 SCIENCE-FICTION-SERIE

Real Humans – Echte Menschen (1–4/10)

(S 2012, Harald Hamrell) Die schwedische Science-Fiction-Serie erzählt von einer Welt, in der Menschen mit Robotern zusammen leben, und von den sozialen Auswirkungen: Hochentwickelten Androide, sogenannte Hubots, unterscheiden sich im Verhalten nicht mehr von Menschen, denen sie das Leben erleichtern sollen. Nicht alle dieser Hubots sind mit diesem Dasein zufrieden und irren scheinbar ziellos durchs Land. Bis 1.45, Arte

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Hitze, Dürre, Gletscherbruch – hat die Klimapolitik versagt? Es diskutieren Meteorologe Andreas Jäger, Energieunternehmer Thomas Eisenhuth, Ex-Politikerin Frauke Petry und Energieexperte Marc Hall. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind Klimawandel, Dürren, Stress und die Kosten der Hitze sowie die EZB unter Zugzwang. Außerdem: Großbritannien testet die Viertagewoche. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bergsteigerlegende Peter Habeler, Managerin Sabine Herlitschka, Sängerin und Psychologin Ulrike Mayer sowie Simulationsforscher Niki Popper sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.00, ORF 2

0.55 DRAMA

Der Baum (L’Arbre, AUS/F/I/D 2010, Julie Bertuccelli) Als ihr Mann überraschend an einem Herzinfarkt stirbt, versinkt Dawn (Charlotte Gainsbourg) in tiefer Trauer. Die achtjährige Simone (Morgana Davies) sieht indessen in einem gewaltigen Feigenbaum die Inkarnation ihres verstorbenen Vaters. Julie Bertuccelli hat ein Kinderbuch Judy Pascoes als einfühlsames Filmpoem über Verlusterfahrungen verfilmt. Bis 2.30, RBB