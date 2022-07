Dominic Thiem schlägt erst am Donnerstag wieder auf. Foto: APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Gstaad – Heftiger und mehrmals einsetzender Regen hat das Programm des Tennis-Swiss-Open in Gstaad am Mittwoch verzögert. Nachdem zwei davor angesetzte Partien am Abend noch nicht beendet waren, wurde das Achtelfinal-Match von Dominic Thiem gegen den Argentinier Federico Delbonis auf Donnerstag verschoben. Das bestätigte die ATP in einer kurzen Stellungnahme. Eine genaue Uhrzeit steht demnach noch nicht fest. (APA, 20.7.2022)