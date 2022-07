Pearl Jam-Frontman Eddie Vedder bei einem Konzert in Kopenhagen Anfang Juli. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagoni

Wien – Die US-amerikanische Rockband Pearl Jam hat ihr Konzert am 20. Juli in der Wiener Stadthalle kurzfristig abgesagt. Die Band schrieb in einem Facebook-Posting, dass die Stimmbänder ihres Sängers Ed Vedder stark angeschlagen seien.

Grund dafür sei eine Rauchvergiftung, die er nach einem Konzert in der Nähe von Paris erlitten hat. Dort wüten derzeit heftige Brände.

Wartende Fans vor der Wiener Stadthalle. Foto: Standard/Rainer Schüller

Behandlungen hätten nicht ausgereicht, die Stimme rechtzeitig wieder herzustellen. Es sei ein "schreckliches Timing", hieß es. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. (red, 20.7.2022)