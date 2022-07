Wien – "House of Dragons" wirft seinen nächsten Trailer voraus – das HBO-Prequel zu "Game of Thrones" nach George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" startet in zehn Teilen bei Sky am 22. August. Einen Vorgeschmack auf die Geschichte des Hauses Targaryen, liefert der nächste, gerade frisch veröffentlichte Trailer.

Sky Österreich

In den Hauptrollen spielen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans. In weiteren Rollen sind Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes und Savannah Steyn zu sehen.

George R.R. Martin ist Co-Creator/Executive Producer. Ryan Condal fungiert als Co-Creator/Co-Showrunner/Executive Producer und Autor. Co-Showrunner/Executive Producer/Regisseur ist Miguel Sapochnik. Executive Producer und Autorin: Sara Hess. Weitere Executive Producer sind Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt. Weitere Regisseure sind Clare Kilner und Geeta V. Patel sowie Greg Yaitanes, der auch Co-Executive Producer ist. (red, 20.7.2022)