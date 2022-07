In Slowenien mussten 300 Personen evakuiert werden, da sich die Flammen den Häusern näherten. Foto: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Triest – Die schweren Brände, die seit Montag in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien an der Grenze zu Slowenien wüten, sind noch nicht unter Kontrolle. Feuerwehreinheiten aus Udine, Triest und Görz (Gorizia) waren in der Nacht auf Donnerstag weiterhin im Einsatz, um die Flammen im Karstgebiet zu löschen. Sie wurden von Löschflugzeugen und Hubschraubern unterstützt, wie lokale Medien berichteten.

Wegen des Feuers und der Gefahr von Stromausfällen musste die Stadt Triest von einem slowenischen Strombetreiber beliefert werden. Die Behörden prüften die Luftqualität in der Region, die seit Tagen gegen schwere Brände kämpft. Wegen des starken Rauchs, der sich nach einem Brand in der Nähe der Hafenstadt Monfalcone entwickelt hatte, musste ein Produktionswerk der Reederei Fincantieri am Mittwoch geschlossen bleiben. 3.000 Mitarbeiter des Schiffbauers gingen nicht zur Arbeit. Die Region Friaul-Julisch Venetien rief wegen der Brände den Ausnahmezustand aus.

Autobahnabschnitte gesperrt

Die Autobahn A4 zwischen Villesse und Lisert in Richtung Triest, sowie zwischen Sistiana und Redipuglia in Richtung Venedig blieb am Donnerstagvormittag gesperrt. Teile der A4 sind seit Dienstag geschlossen, was zu erheblichen Problemen auch für österreichische Urlauber führte.

In Slowenien sind über 1.000 Feuerwehrleute und Militärpersonal im Einsatz, es ist der größte Waldbrand, den Slowenien bisher erlebt hat. Einwohnerinnen und Einwohner von mehreren Dörfern an der Grenze zu Italien wurden am Mittwoch evakuiert, besonders betroffen ist der Bezirk Doberdob. Einige Gebäude und der örtliche Friedhof wurden von den Flammen beschädigt. Auch ein Flüchtlingslager in der Nähe musste geräumt werden. Über Nacht hat sich die Lage etwas beruhigt, melden slowenische Medien. Die Menschen konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Noch sind die Brände aber nicht vollständig gelöscht.

Seit Sonntag kämpft die norditalienische Region mit Waldbränden, die mittlerweile mehr als 350 Hektar Wald zerstörten. Foto: IMAGO/ZUMA/IMAGO/Luka Dakskobler

Die Ursache der schweren Brände, die bereits am Montag im friaulischen Karstgebiet in den Provinzen von Görz und Triest tobten, war noch unbekannt, Ermittlungen sind im Gange. 350 Hektar Wald wurden in Italien und Slowenien zerstört. (APA, red, 21.7.022)