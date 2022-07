Lisa-Maria Kellermayr, Ärztin in Oberösterreich, wird massiv bedroht. Rechtsradikale Corona-Leugner bedrohen sie mit dem Tod, bis sie sogar ihre Praxis schließen muss. Doch die Behörden nehmen den Fall nicht ernst, und auch die Politik lässt die Ärztin mit der Bedrohungslage allein. Erst als sich eine Hackerin aus Süddeutschland einschaltet, kommt Bewegung in den Fall. Die Spur führt in die rechtsextreme Szene in Deutschland ...

In dieser Folge von "Inside Austria" rekonstruieren wir, wie Kellermayrs Leben durch monatelange Morddrohungen aus den Fugen geriet. Wir blicken auf den fragwürdigen Umgang der Behörden und sprechen mit jener Frau, der es gelang, den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Und wir fragen, wieso Opfer von rechter Bedrohung im Netz so oft alleingelassen werden. (red, 23.7.2022)

In dieser Folge zu Gast: Lisa Kellermayr (Ärztin), Nella Al-Lami (Hacktivistin), Oliver Das Gupta (Autor bei SPIEGEL und STANDARD), Andreas Proschofsky (Web-Redakteur beim STANDARD), Johanna Jürgens (Hospitantin beim SPIEGEL). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Produktion: Christoph Grubits