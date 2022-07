Ganze 3,30 Euro Preisunterschied liegen zwischen dem teuersten und dem günstigsten Espresso in Europa. Foto: AFP/ALBERTO PIZZOLI

Der Espresso ist so tief in der Alltagskultur verankert, dass man in Italien nun danach strebt, ihn in den Status eines UN-Weltkulturerbes zu heben. Aber nicht nur bei unseren südlichen Nachbarn ist das koffeinhaltige Heißgetränk beliebt – fast überall auf der Welt wird es getrunken. Aber nicht überall wird er zum gleichen Preis angeboten.

Die Kolleginnen und Kollegen des Online-Reisemagazins "Travelbook" haben sich die Arbeit gemacht, einen Preisvergleich anzustellen, um herauszufinden, wo man für eine Tasse am meisten und wo man am wenigsten dafür zahlt. Mehr als 400 Menükarten wurden gesichtet und miteinander verglichen. Jeweils mindestens sechs Getränkekarten je Hauptstadt bilden die Grundlage für die Durchschnittspreise. Alle Preise stammen zudem von Lokalen, die im Zentrum einer Hauptstadt oder in belebten oder beliebten Gegenden liegen.

Teurer Norden

Das Fazit: "In vielen europäischen Hauptstädten ist der Espresso keinesfalls ein Schnäppchen. Zwischen 2,49 Euro und vier Euro kostet der kleine Koffeinkick in Städten wie etwa Kopenhagen, Paris, Oslo oder Brüssel", liest man bei "Travelbook".

Doch auch die Schweiz ist beim Espresso gewohnt teuer: In Bern liegt der Durchschnittspreis bei 3,96 Euro. Auf den oberen Plätzen landen weitere nordische Städte, aber auch London, Paris und Wien:

Kopenhagen, Dänemark: 4 Euro Bern, Schweiz: 3,96 Euro Helsinki, Finnland: 3,59 Euro Reykjavík, Island: 3,16 Euro Paris, Frankreich: 2,87 Euro Monaco: 2,85 Euro Wien, Österreich: 2,75 Euro London, Großbritannien: 2,70 Euro Stockholm, Schweden: 2,68 Euro Luxemburg (Stadt), Luxemburg: 2,66 Euro

In fast allen diesen Städten sind die generellen Lebenshaltungskosten eher hoch – sie müssen also auch in vielen anderen Bereichen mit höheren Preisen rechnen.

Im Mittelfeld des Espresso-Index kostet der Espresso zwischen 1,35 Euro und 2,21 Euro. Hier landen viele Länder Mitteleuropas wie Spanien (1,93 Euro pro Tasse) oder auch Deutschland mit 1,85 Euro pro Tasse in Berlin.

Wo der Espresso besonders günstig ist

Je östlicher Sie Ihren Europa-Urlaub planen, desto günstiger wird auch der Espresso – und damit vermutlich auch viele andere Lebenshaltungskosten. Hier könnten Sie im Urlaub also vielleicht sogar sparen. In vier Ländern liegt der Durchschnittspreis für einen Espresso sogar unter einem Euro: San Marino, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien.

Die zehn günstigsten Hauptstädte im Espresso-Index:

Tirana, Albanien: 0,70 Euro Skopje, Nordmazedonien: 0,89 Euro Prishtina, Kosovo: 0,90 Euro Città de San Marino, San Marino: 0,98 Euro Andorra la Vella, Andorra: 1,10 Euro Rom, Italien: 1,12 Euro Lissabon, Portugal: 1,13 Euro Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, 1,15 Euro Chișinău, Moldawien: 1,17 Euro Belgrad, Serbien: 1,19 Euro

Die günstigen Preise entstünden unter anderem durch ein generell niedrigeres Preisniveau, allerdings auch durch eine "lebendige Kaffeekultur", wie man in "Travelbook" schreibt. In vielen dieser Länder gehören Kaffee, Espresso und Mokka zum Alltag und sind entsprechend günstiger. (red, 22.7.2022)

