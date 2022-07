Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Temperaturen im Sommer hin und wieder über 30 Grad steigen – sonnige Tage und laue Abende kann man in Ausnahmefällen dann auch genießen. Dass es vielerorts aber seit Wochen durchgehend extrem heiß ist, ist für viele Menschen mittlerweile zur körperlichen und psychischen Belastungsprobe geworden. Schon der kurze Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen kann aufgrund der Hitze zur Herausforderung werden und einen ordentlich ins Schwitzen bringen.

Abkühlung zwischendurch tut gut. Foto: Mikkaphoto Getty Images/iStockphoto

Körperliche Anstrengung ist in Hitzewellen wie diesen jedenfalls, so weit es geht, zu vermeiden – das betrifft auch die meisten sportlichen Aktivitäten. Der Körper überhitzt schnell, und es kann zu Herz-Kreislauf-Problemen oder gar einem Kollaps kommen. Wer trotzdem gern regelmäßig aktiv ist und die Sommermonate zum Laufen, Radeln, Rudern oder Wandern nutzt, sollte auf einiges achten. So ist beispielsweise die Tageszeit, zu der man sportelt, ausschlaggebend: Morgen- und Abendstunden, wenn die Luft zumindest etwas abkühlt und die Sonneneinstrahlung geringer ist, eignen sich daher am ehesten. Besonders wichtig ist die ausreichende Wasserzufuhr, aber es empfiehlt sich auch, auf den Elektrolythaushalt zu achten. Für manche stellt die Hitze jedoch kein Hindernis dar, um Sport zu betreiben:

Wichtig ist auf jeden Fall, auf den Körper zu hören und bei Erschöpfung oder leichter Überhitzung rechtzeitig mit der Bewegung aufzuhören.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Sportarten üben Sie regelmäßig aus – auch an heißeren Tagen? Welche Vorkehrungen treffen Sie, um nicht zu überhitzen? Hatten Sie beim Sport schon einmal körperliche Probleme aufgrund der Hitze? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps fürs Sporteln an heißen Sommertagen im Forum! (mawa, 28.7.2022)