Urlaub und Sex haben mehr gemeinsam, als auf den ersten Blick erkennbar ist. Bei beiden Themen höre ich ganz oft von Erwartungen, nicht ausgesprochenen oder nicht bewusstgemachten Wünschen. Da sehnen wir uns oft wochenlang endlich nach "Endlich Urlaub!", überlegen, wo wir sein wollen, manchmal auch, was wir da in dieser so freien und "schönsten Zeit des Jahres" erleben wollen – dabei haben wir aber wenig Vorstellung davon, wie wir uns im Urlaub fühlen wollen, und wie danach, wenn wir wieder zurückkommen. Schon gar nicht überlegen wir uns, was wir alles dazu brauchen, uns wirklich entspannt auf Urlaub, Freude, Leichtigkeit, Begeisterung, Lust und Erotik einzulassen. Oft kippen wir direkt vom stressigen Alltag in den Urlaub – und ja, auch das kann stressen.

Urlaub von Beginn an richtig genießen

Genuss kann am besten gelingen, wenn wir uns vorher bewusst überlegen, ja, auch in uns erspüren, was wir wirklich brauchen. Was darf es sein? Lieber Ruhe, Bewegung, Action, Chillen, Menschen oder Stille? Vorbereitung oder doch den raschen Sprung aus dem Alltag? Was braucht es, um sich voll und ganz auf die Urlaubstage einzulassen und sich wohlzufühlen?

Die mentale und emotionale Vorbereitung gehört leider meist nicht zu unserer Urlaubskultur – schade irgendwie, finde ich. Denn der Traumstrand oder die heißersehnten Berggipfel irgendwo in der Welt machen nicht automatisch glücklich, bringen uns nicht von ganz allein die ersehnten sinnlichen Höhepunkte. Ist es nicht schade, dass wir das ganze pralle Leben Tag für Tag zwischen den Urlauben oft abarbeiten, "ertragen" oder irgendwie "durchdrücken" und uns von Wochenende zu Wochenende schwindeln?

Urlaub und Sex

Was Urlaubserwartungen mit Sex zu tun haben? Einerseits erwarten viele im Urlaub oft selbstverständlich guten Sex, ob in der bestehenden Beziehung, selbst wenn die Sexualität schon längst in Vergessenheit geraten ist, oder auch als Single auf Suche. Andererseits ist Urlaub oft ein bisschen wie Sex. Eigentlich wünschen wir uns sowohl im Urlaub als auch in der Sexualität Inspirationen, das Besondere, das Leichte und Unbeschwerte, etwas, das uns berührt und überrascht. Etwas, das unsere Sinne wohlig anregt.

Im Alltag erwarten wir das alles oft nicht und schaffen damit auch kaum Raum und Möglichkeiten dafür. Warum eigentlich nicht? Kaum werden wir ein bisschen langsamer und genießerischer, bemerken wir, dass viel mehr da ist als der Alltagssog. So oder so ähnlich verhält es sich auch mit der Sexualität.

Reality-Check Urlaub

Was das ganze restliche Jahr über nicht lebendig ist, tut sich natürlich auch im Urlaub schwer. Ein Großteil aller Scheidungen wird gerade nach dem Urlaub eingereicht. Ja, bei manchen Paaren stellt sich – selbst in Krisenphasen – im Urlaub auch der Sex wieder wie von selbst ein und macht Spaß. Bei vielen ist es aber genau nicht so.

Warum das so ist? Tja, der Urlaub zeigt, was übrig bleibt, wenn Alltag, Gewohnheit, gut geplante "Kinder-Organisationen", alle möglichen Rituale, Sport- und Theaterabonnements, Jobs, Freundeskreis und familiäre Verpflichtungen, Haustiere und vieles mehr wegfallen.

Da kann es gut sein, dass es ein paar Tage des Urlaubs braucht, bis wir wirklich abschalten können, wieder besser spüren, worauf wir jetzt Lust haben. Oft dauert es etwas, bis wir wieder in der Lage sind, uns überhaupt selbst so zu fühlen, dass wir wieder über etwas wirklich Persönliches, über etwas Verbindendes sprechen können. Und das allein bringt uns noch lange nicht selbstverständlich Lust auf erotische Begegnungen miteinander. Die Frage ist immer: Was ist zwischen den Wochenenden, zwischen den Urlauben, zwischen den sexuellen Begegnungen?

Urlaubszeit als Vergrößerungsglas

Wie geht es uns persönlich, aber auch in der Beziehung, wenn all das da draußen wegfällt? Finden wir im Alltag auch Gelegenheit für uns selbst, haben wir Kapazitäten für liebevolle und nahe Begegnungen, gute "Paar-Zeit", Zärtlichkeiten und Sex?

Oder kehren wir im Alltag Streitthemen latent unter den Teppich, der nun im Urlaub zum Stolperstein wird? Gelingt es, im Urlaub tatsächlich die Zeit – auch die Zweisamkeit – zu genießen, um Kraft zu tanken, Nähe zu ermöglichen, Erotik oder einfach echte Freude miteinander zu erleben? Klar, es ist wirklich wichtig, dass auch jeder und jede für sich dazukommt, die eigenen Bedürfnisse auszukosten, und es nicht ständig Kompromisse gibt, die eigentlich niemanden wirklich glücklich machen. Beim Sex und beim Urlaub einigen wir uns oft rasch und nonverbal auf den vermeintlich kleinsten gemeinsamen Nenner. Kann der alles sein, oder darf es mal wieder lebendiger werden?



Raus aus den Fallen

Macht der Urlaub, macht der Sex wirklich Freude, wach und glücklich? Wenn wir uns in Erwartungen und unerfüllten Träumen, Bedürfnissen und Sehnsüchten verlieren, die uns manchmal nicht einmal selbst bewusst sind und die nicht einmal die Partnerin oder der Partner kennt, ist der Frust eigentlich programmiert. Also mal ganz ehrlich, was darf es im Urlaub wirklich sein? Und was in der Sexualität?

Ob Urlaub oder Alltag, es ist immer jetzt

Viele Menschen lagern alles Mögliche vom Alltag in den Urlaub aus. Beispielsweise Lebensqualitäten, Freiheiten, Entspannung, guten Sex, Gefühle und Emotionen, die eigentlich immer wieder und jederzeit erlebbar wären, zumindest in einem gewissen Umfang. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, ganz egal, ob im Urlaub oder auch zu Hause, beim Sex oder in der Beziehung, im Leben generell, die kleinen, oft unerwarteten, vielleicht auch magischen Momente zu suchen, werden wir sie finden. So kann es öfter und freudiger gelingen, die eigenen Wünsche, die des anderen und die gemeinsamen zu spüren und sie erfüllt zu bekommen. Die nächstliegende Frage und eine erste Idee dazu könnte sein: Was genau könnte ein guter Impuls sein, den wir selbst setzen können, um dem lebendigen und freudigen Leben, ob in der Sexualität, im Alltag oder auch im Urlaub, wieder etwas näher zu kommen? (Nicole Siller, 22.7.2022)