Jedes Jahr befragen die Macherinnen und Macher des Reisemagazins Time Out Tausende von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern auf der ganzen Welt über das Leben in ihrer Heimatstadt. Wie ist es um die Bar- und Restaurantszene bestellt? Wie ist das Nacht- und Kulturleben? Wie sind die Nachbarn? Welche Viertel sind cool? Wie schaut's mit Öffis, mit der Nachhaltigkeit aus? Dinge also, die Städte zu großartigen Orten zum Besuchen und zum Leben machen. Aus den eingegangenen Antworten und Daten wurde der "Time Out"-Index destilliert. Hier sind sie nun, die Top Ten der besten Städte der Welt – von insgesamt 53.

1. Edinburgh, Schottland

Foto: AFP/Oli Scarff

Edinburgh belegt im Index durchweg Spitzenplätze, sowohl bei der Zahl der Einwohner, die die Stadt für schön halten (95 Prozent), als auch bei der Zahl derer, die sie für sehr "walkable" halten (93 Prozent). Die schottische Hauptstadt sei ein fortschrittlicher Ort voller Wärme mit Kunst, Kultur, einem hervorragenden Nachtleben, einer sich ständig weiterentwickelnden Gastronomie-Szene, schwärmen die Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer.

2. Chicago, USA

Foto: APA/AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Ganze 55 Prozent der Einheimischen bezeichnen die Stadt im diesjährigen Index als "widerstandsfähig" (der vierthöchste Wert weltweit). Denn nach zwei Jahren, in denen es immer wieder zu pandemiebedingten Einschränkungen kam, sei die Stadt gestärkt und geeint aus der Krise gekommen. Kurz: Chicago blüht wieder auf. So sehr, dass sie in diesem Jahr auch zur lustigsten Stadt der Welt gewählt wurde. Denn egal, ob man ein erstklassiges Restaurant besucht, in Clubs bis vier Uhr morgens feiert, einen Tag in der Sonne am Lake Michigan verbringt, ikonische Kunstwerke besichtigt oder einfach nur durch die verschiedenen Stadtteile schlendert – hier werde es nie langweilig, liest man.

3. Medellín, Kolumbien

Foto: APA/AFP/JOAQUIN SARMIENTO

Die Bewohnerinnen und Bewohner Medellíns, der Stadt des ewigen Frühlings, wie sie im Index bezeichnet wird, sind stolz auf ihre Stadt (die als einzige in Kolumbien über ein U-Bahn-System verfügt) und strotzen nur so vor Energie, Unternehmergeist und Neugier, liest man. "Es ist wirklich schwer, hier keine guten Freunde zu finden." In der diesjährigen Umfrage wurde Medellíns Nachtleben zum besten der Welt gewählt.

4. Glasgow, Schottland

Foto: imago/robertharding/John Guidi

Ungezwungene Freundlichkeit und gute Laune herrschen in der Stadt vor, die im diesjährigen Index zur freundlichsten gewählt wurde. Glasgow zeichnet sich durch Kontaktfreudigkeit und Ausgehfreude aus. Nach einer langen Durststrecke gibt es jetzt zwei Michelin-Sterne-Restaurants (Cail Bruich und Unalome). Die aufkeimende Restaurantszene zeichne sich vor allem durch freundliche Ungezwungenheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, heißt es im Index. Die Stadt schnitt auch dank der großen Menge an Grünflächen und der Vielfalt an Unternehmungsmöglichkeiten insgesamt gut ab.

5. Amsterdam, Niederlande

Foto: APA/AFP/ANP/REMKO DE WAAL

In vielerlei Hinsicht sei Amsterdam das perfekte Reiseziel, liest man. Die Stadt sei groß genug, um Erkundungstouren zu ermöglichen, und lässt sich dennoch hervorragend zu Fuß (oder mit dem Fahrrad) erkunden. Die Stadt verbindet eine lebhafte soziale Szene und ein pulsierendes Nachtleben mit Toleranz und Vielfalt – Index-Befragte bezeichneten ihre Stadt als den besten Ort der Welt, um "auszudrücken, wer man ist", und wählten sie außerdem zum zweitfortschrittlichsten Ort im Erdenrund. Kein Wunder, dass so viele Kommentatoren diese Stadt als das Modell einer Metropole des einundzwanzigsten Jahrhunderts bezeichnen.

6. Prag, Tschechische Republik

Foto: imago images/Panthermedia/Givaga

Nur wenige Hauptstädte sehen so gut aus, befinden die Befragten, und so ist es keine Überraschung, dass Prag im diesjährigen Index zur drittschönsten Stadt der Welt gewählt wurde. Aber es geht nicht nur um ein hübsches Gesicht. Besucherinnen entdecken eine zunehmend attraktive Stadt in puncto Lebensqualität, die sich in einer großen Anzahl von Galerien und Museen sowie in einer guten und erschwinglichen Gastronomie im ganzen Stadtgebiet widerspiegelt. Die Einheimischen betonen, dass man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zurechtkommt.

7. Marrakesch, Marokko

Foto: imago/photothek/Thomas Koehler

Gemeinschaft, Kreativität und der Glaube an die Zukunft hätten Marrakesch nach der Pandemie zu neuem Leben erweckt, liest man: Die Stadt sei seit langem als internationaler Schmelztiegel bekannt und blühe gerade jetzt auf, was sich vor allem in der lebendigen Kulturszene widerspiegle. Außerdem sei es leicht, in Marokkos Hauptstadt neue Freunde zu finden.

8. Berlin, Deutschland

Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

"Die berühmt-berüchtigten Wochenendpartys sind in vollem Gange, und wenn es um gutes Essen geht, war die deutsche Hauptstadt noch nie so vielfältig wie heute", lautet der Befund bei "Time Out", die deutsche Hauptstadt betreffend. Von revolutionären Stadtrundgängen bis hin zu hochmodernen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sei auch für den kleinen Geldbeutel etwas dabei (nur zehn Prozent der Befragten bezeichneten die Stadt als teuer, was weltweit der niedrigste Wert ist).

9. Montréal, Kanada

Foto: AFP/ERIC THOMAS

Die Stadt habe sich nach der Pandemie wieder erholt, mit einer Vielzahl neuer Restaurants und Bars und einer sehr positiven Energie, liest man:" Die beeindruckende Architektur, die freundliche Atmosphäre und die legendäre Gastfreundschaft Montréals haben sich nicht verändert – und die Mischung aus europäischer Kultur und québecoiser Lebensfreude ist immer noch lebendig und gut." Montréal kann in allen Bereichen solide Ergebnisse vorweisen: 93 Prozent der Einheimischen schätzen die Gastronomie der Stadt, 82 Prozent loben die Kunst und die Museen, und 80 Prozent sagen, dass es einfach ist, in der Natur spazieren zu gehen.

10. Kopenhagen, Dänemark

Foto: APA/AFP/Scanpix/MADS CLAUS RASMUSSEN

Die dänische Hauptstadt habe viel mehr zu bieten als Bäckereien und Menschen auf Fahrrädern: "Genießen Sie all das (und noch mehr), indem Sie die Stadt zu Fuß erkunden (was laut unserer Umfrage 86 Prozent der Kopenhagener als einfach empfinden). Stöbern Sie auf Märkten wie Torvehallerne, Broens Gadekøkken, Banegaarden und Reffen, bevor Sie sich ein elektrisches GoBoat mieten und bei einem Bier in der Sonne mit anderen Freizeitkapitänen plaudern", empfiehlt die "Time Out"-Redaktion. Am Abend könne man das weltberühmte Nachtleben der Stadt erkunden und bis spät in die Nacht hinein feiern. Kopenhagen ist nach wie vor eine der umweltfreundlichsten Städte der Welt und belegt weltweit den zweiten Platz in den Bereichen Nachhaltigkeit. (red, 24.7.2022)

