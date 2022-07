1.470 Menschen befinden sich wegen der Erkrankung in Spitalsbehandlung, davon 80 Personen auf einer Intensivstation. 16 Tote wurden seit gestern gemeldet

In Wien wurden mit 4.489 positiven Ergebnissen die meisten Neuinfektionen in absoluten Zahlen verzeichnet. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt am Donnerstag bei 14.070. Das gaben die zuständigen Behörden bekannt. Bisher gab es in Österreich damit 4.658.125 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. Juli, 9.30 Uhr) sind österreichweit 18.987 Personen mit Sars-Cov-2 Infektion verstorben und 4.510.463 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.470 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 80 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 434

Kärnten: 876

Niederösterreich: 2.498

Oberösterreich: 1.921

Salzburg: 1.202

Steiermark: 1.427

Tirol: 771

Vorarlberg: 452

Wien: 4.489

(red, 21.7.2022)