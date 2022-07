Verena Altenberger (links) und Lars Eidinger in der heurigen "Jedermann"-Inszenierung bei den Salzburger Festspielen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Wer die Salzburger Festspiele verfolgen will, kann das – via ORF und Servus TV – auch auf dem eigenen Fernseher tun. Wie man mit russischen Künstlern und Sponsoren umgehen soll, ist etwa Thema des ersten "Salzburger Festspieltalks" von Servus TV um 22.10 Uhr am 28. Juli. Darin kommen Salzburg-Intendant Markus Hinterhäuser und Schriftsteller Ilija Trojanow, der die Eröffnungsrede der Festspiele halten wird, zu Wort. Mit dem in die Kritik geratenen russisch-griechischen Dirigenten Teodor Currentzis, der Dirigentin Joana Mallwitz und dem Opern-Regisseur Rolando Villazón spricht Ioan Holender in drei weiteren Festspieltalks.

Eine "illustre Gästeschar" – wie eine Aussendung verspricht – begrüßt auch ORF 2 im "kulturMontag Spezial" am 25. Juli um 22.30 Uhr, live aus dem Malersaal des Großen Festspielhauses. Der Eröffnungs-Festakt am 26. Juli wird um 11 Uhr in ORF 2 und 3sat ebenso übertragen. Puccinis "Il Trittico", das bei den Salzburger Festspielen am 29. Juli Premiere feiert, steht am 13. August um 22 Uhr auf dem Programm von ORF 2. (APA, 21.7.2022)