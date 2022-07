Sie sind klein, rund, gelb-orange und schmecken in allen Varianten: Marillen. Was machen Sie am liebsten aus und mit dem Steinobst?

Es ist wieder so weit: Seit Anfang, Mitte Juli werden hierzulande vielerorts Marillen geerntet – das wohl bekannteste heimische Anbaugebiet ist die Wachau in Niederösterreich. Kaum wo fällt die Ernte so ertragreich aus wie dort – auch wenn es heuer im Frühjahr teils zu enormen Frostschäden gekommen ist. Marillen, die zu den Rosengewächsen zählen, sind das Genussaushängeschild der Region. Aber auch andernorts gibt es gute Marillen zu kaufen, oder man hat vielleicht selbst einen Baum im Garten stehen.

Woher beziehen Sie Marillen am liebsten? Foto: imago/imagebroker

Das bei vielen beliebte Obst ist jedenfalls vielfältig einsetzbar. Ob als Marmelade, im Kuchen, Strudel, in Knödeln oder in der Torte, als Eis, Saft, Likör, Tee oder als Öl und Essig, gedörrt oder sogar zu pikanten Gerichten – aus Marillen kann man so ziemlich alles machen, wie auch dieser Beitrag zeigt:

Oder, man isst sie einfach so:

Wie schmecken Ihnen Marillen am besten?

Wo erstehen Sie diese üblicherweise? Oder haben Sie selbst einen Marillenbaum zu Hause im Garten? Teilen Sie Ihre Zubereitungstipps und Rezepte im Forum! (mawa, 29.7.2022)