Erstmals zieren zwei SpielerInnen das Cover des Spiels. Foto: EA

Es wird kein Zufall sein, dass parallel zur Frauen-EM in England Electronic Arts "Fifa 23" ankündigt. Erstmals wird eine Spielerin das Cover zieren und Frauen-Vereinsfußball einen Platz im bestverkauften Fußball-Game der Welt Einzug halten.



Gegen- und miteinander

Eine weitere Neuerung ist etwa, dass Crossplay endlich möglich sein wird. So dürfen zumindest Spieler einer Konsolengeneration gegeneinander antreten – also PS4 gegen Xbox One und PS5 gegen Xbox Series beziehungsweise gegen PC. Dieses Crossplay unterstützt dieses Jahr ausschließlich Eins-gegen-eins-Duelle. Mehrere Spieler dürfen dann vielleicht nächstes Jahr grenzüberschreitend Fußball gegeneinander spielen.

EA SPORTS FIFA

Neben den neu eingeführten Frauen-Vereinsteams – eine genaue Anzahl wurde noch nicht kommuniziert – darf man erstmals auch die Frauen-WM im Spiel begrüßen, die 2023 stattfinden wird. Fans des gepflegten Männerfußballs freuen sich über die Implementierung der Fußball-WM in Katar, die im November stattfinden wird. Insgesamt sollen es diesmal 19.000 Fußballerinnen und Fußballer ins Spiel schaffen und dazu über 700 Teams.



Damit auch ein technisches Buzzword kommuniziert werden kann, verspricht der Entwickler mit HyperMotion2 eine verbesserte Form der Technik, die letztes Jahr für noch realistischere Animationen gesorgt hat. Erscheinen soll das Spiel am 30. September 2022 und kann ab sofort in diversen Versionen vorbestellt werden. Erstmals wird es zudem zwei Cover-Varianten geben. Auf der einen wird der PSG-Star Kylian Mbappé zu sehen sein, auf der anderen die Chelsea-Stürmerin Sam Kerr.

Anderer Name

2022 wird das letzte "Fifa" von Electronic Arts erscheinen. Nachdem man sich mit dem Fußballverband Fifa in diesem Jahr nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, wird die etablierte und erfolgreiche Spieleserie ab dem kommenden Jahr "EA Sports FC" heißen. Was das inhaltlich bedeutet, das wird der Spieleentwickler wohl erst in rund einem Jahr verraten. Die Fifa will bis dahin laut eigenen Aussagen bereits ihr eigenes Fußballspiel auf den Markt werfen. Ein möglicher Partner aus der Games-Branche, der dieses Spiel umsetzen soll, wurde allerdings noch nicht genannt. (aam, 21.7.2022)