Das Dandelion Soundsystem aus Deutschland ist hier auf der Roots-Base beim Fusionfestival aufgestellt zu sehen. Zu erleben ist es live am Wochenende beim "Dub Vibrations Festival " in der Steiermark. Ohrstöpsel werden empfohlen, da solche Basssysteme keinen Halt vor Dezibelgrenzen machen. Foto: Dandelion_soundsystem / IG

Roots and Culture treiben mich nicht nur an diesem Wochenende an. Es ist Zeit, die Kultur des Waldes und die Wurzeln von Soundsystemen auch hier zu ehren. In vielen Teilen Österreichs sind die Hintergründe für Partys, das Leben zu ehren und zu bewahren.

Freitag, 23.7.

Ich tanze barfuß in der Steiermark: in Leutschach, beim Dub Vibrations Festival zelebrieren wir bis Sonntag #Rootsculture, also Dub und Reggae. Dub der guten Hoffnung ist ein Soundsystem aus Österreich, das den Ton angibt. Zu erwarten sind ohrenbetäubende Bässe, die das Herz zum Fühlen bringen sollen. Organisch, dennoch eine andere Bewegung, erinnernd an Natur, heile Utopie und das Ehren von Urwaldklängen, sind DJ-Sets der Kollektive Salon Magika oder Unlock Me, die bei der Veranstaltung Garten von Eben im Rhiz zu Musikgebeten werden.

Ähnlich basswummernde Musik mit Ursprung-Charakter erklingt im Fluc. Dort findet man sich nun wieder zum "Freudentaumel" ein, der Veranstaltung, die uns einen "Fluss aus Liebe" und einen "Wald voll Hoffnung" verspricht und fragt: "Warum ist dir etwas wichtig?" Mit den DJs Scheibosan, Oliver Rottmann (Kollektiv Heimlich) und Aldo Rado (Kollektiv Journey to Tarab) ist der Sound auf diese Hoffnung bestens eingestimmt. Apropos Urgestein und Wald: In der Grellen Forelle sind die lang etablierte, heimische Techno-Produzentin Electric Indigo am Mainfloor und Junior Steinwald mit dem Service-Team in der Kitchen. Wer mehr auf die "Parken"-Veranstaltungen steht, kann einer solchen vorher in der Zacherlfabrik lauschen, wo Ventil Records für experimentellen Sound sorgen.

Samstag, 24.7.

Tagsüber findet in Wien das Street-Art-Festival Calle libre in der Nordwestbahnstraße statt. Eine fabelhafte Reise wird hier vom Festklub und Journey-to-Tarab-Kollektiv geleitet. Das Tarab ist übrigens eine Brücke zwischen "Realität und Fantasie, die im Fluss von Kunst und Liebe" agiert. "Wir sehen uns im Garten!", ruft bereits am Nachmittag Electric Magic Disco Bongo im Café Grün in Graz. Mit elektrischen Schellen und allem, was eine tropisch utopische Welt zu bieten hat. Mehr Magie und Bongos brauchen wir. (Nadine Cobbina, 22.7.2022)