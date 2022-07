Das Theater geht von vorne los. Foto: APA/AP Photo/Seth Wenig

New York – Novak Djokovic steht auf der am Mittwoch veröffentlichten Meldeliste der US Open (29. August bis 11. September), dürfte aber laut aktuellem Stand nicht in der US-Metropole aufschlagen können und auch die Vorbereitungsturniere verpassen.

"Die US Open haben keine Impfpflicht für Spieler, werden aber die Position der US-Regierung bezüglich der Einreise ungeimpfter Nicht-US-Bürger respektieren", hieß es vonseiten der Organisatoren.

McEnroe: "Lasst den Kerl rein"

Die Einreise ins Land ist bis auf wenige Ausnahmen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpften Personen erlaubt. Aktuell deutet wenig darauf hin, dass sich dies schnell ändert, obwohl viele dies mit Blick auf Djokovic begrüßen würden. "Lasst den Kerl rein und in den USA spielen, das ist doch lächerlich", sagte zuletzt John McEnroe.

Djokovic selbst, der allzu gern mit einem 22. Grand-Slam-Titel zu Rekordhalter Rafael Nadal aufschließen würde, hofft weiter auf "positive Nachrichten", aber es bleibt nicht mehr viel Zeit, wie er jüngst in einem serbischen TV-Interview sagte.

Bereits im Januar hatte der Topspieler mit großem Getöse die Möglichkeit verpasst, seinen Titel bei den Australian Open zu verteidigen. Nun hat die nächste Hängepartie begonnen – Ausgang offen. (sid, 21.7.2022)