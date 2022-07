Raunte seine Songs mit tiefer Stimme: "Barry White – A Dream of Love", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Nationalarchiv Niederlande

19.40 DOKUREIHE

Märkte: Im Bauch von Zagreb – Der Dolac-Markt Ein Gang durch den Dolac in Zagreb mit Körben voller Gemüse und Käse ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Bis 20.15, Arte

21.20 BÜHNE

Bregenzer Festspiele: Madame Butterfly Wegen Corona mit einem Jahr Verspätung präsentieren die Bregenzer Festspiele Giacomo Puccinis Madame Butterfly – der ORF überträgt live von der Seebühne. Bis 23.35, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Barry White – A Dream of Love (D 2020, Oliver Schwabe) Mit seinem sonoren Sprechgesang raunte Barry White Disco- und Soulhits wie You’re the First, the Last, My Everything oder Can’t Get Enough of Your Love, Babe. Die Doku zeichnet das erstaunlich skandalfreie Leben des 2003 im Alter von nur 58 Jahren verstorbenen Sängers nach. Bis 22.45, Arte

22.05 HITCHCOCK

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) Schwindel, Obsessionen und Spiralen: Bei seiner Premiere 1958 nur mäßig erfolgreich und von Alfred Hitchcock für lange Zeit aus dem Vertrieb genommen, konnte der Film eine umso nachhaltigere Faszination entfalten: Vertigo mit James Stewart und Kim Novak in den Hauptrollen gilt heute vielen als bester Film aller Zeiten. Bis 0.15, ORF 3

22.45 DOKUMENTATION

Harry Belafonte – Zwischen Calypso und Gerechtigkeit (D 2022, Simone Unger) Sänger, Schauspieler, Produzent und Menschenrechtsaktivist: Harry Belafonte, mittlerweile 95 Jahre alt, war stets mehr als ein welt berühmter Entertainer. Bis 0.15, Arte

0.25 THRILLER

Bad Times at the El Royale (USA 2018, Drew Goddard) Im Casinohotel El Royale an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada ist nichts los – bis eines Tages im Jahr 1969 ein Priester (Jeff Bridges), eine Sängerin (Cynthia Erivo), ein Staubsaugervertreter (Jon Hamm) und eine junge Hippiefrau (Dakota Johnson) ihren Weg in das Etablissement finden. Atmosphärischer und anspielungsreicher Neo noir mit schönem Soundtrack. Bis 2.35, ORF 1