Thal bei Graz – Das in den vergangenen 14 Monaten errichtete Restaurant "Waldcafé" am Thalersee westlich von Graz soll ein Magnet des Naherholungsgebiets im Westen der steirischen Landeshauptstadt werden, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation des Baufortschritts. Eröffnen soll es voraussichtlich im September. Die Kosten für das Projekt betragen rund sieben Millionen Euro.

"Jeder Gast wird sein Platzerl finden", priesen die Pächter Manuel Köpf und Andreas Knünz ihr Restaurant am Donnerstag an. Das "Waldcafé Thalersee" sei als Ausflugsgastronomie, aber auch als Ort für Veranstaltungen aller Art konzipiert.

Manuel Köpf und Andreas Knünz wollen im Herbst das "Waldcafé" Thalersee eröffnen Foto: Atelier Karasinski

Die Gastronomen, die bereits seit einigen Jahren das "WIRR" in Wien-Neubau betreiben, wollen im "Waldcafé" Hausmannskost wie vegane Speisen anbieten. Neben jeweils rund 100 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich bietet das Gebäude im Obergeschoss auch einen Seminarraum sowie sechs Zimmer für Übernachtungen. Die Eröffnung sei für September geplant, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest, hieß es auf Anfrage.



Bei der Realisierung war vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt von großer Bedeutung. Das "Waldcafé" nutzt beispielsweise den Thalersee für das Heizen und Kühlen des Gebäudes durch Wärmepumpen. Gleichzeitig dient der See als Hochwasserschutz-Rückhaltebecken.

Der Eigenstrombedarf wird durch Photovoltaik-Flächen gedeckt. Möglichkeiten für eine umweltfreundliche Anreise wurden ebenfalls geschaffen: Die Buslinie 48 von Gösting wurde taktverdichtet, Radwege wurden ausgebaut und Ladestationen für E-Bikes und E-Autos errichtet.

Das Projekt wurde 2020 europaweit als Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Unter 53 eingereichten Vorschlägen setzte sich das Grazer Büro Pittino & Ortner ZT GmbH durch. Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2021.

Das Waldcafé Thalersee entstand da, wo das Ausflugsgasthaus Kling stand. Hier hatte der berühmteste Sohn Thals, Arnold Schwarzenegger, schon als junger Bodybuilder seine Muskeln spielen lassen. Am Thalersee machte er Maria Shriver 1985 einen Heiratsantrag. Die Holding Graz hatte das See-Grundstück samt Gasthaus im Jahr 2014 um rund 1,25 Millionen Euro erworben. (Apa, red, 21.7.2022)