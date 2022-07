Jakob Jantscher braucht eine Pause. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Fußball-Bundesligist Sturm Graz muss womöglich für längere Zeit auf Angreifer Jakob Jantscher verzichten. "Er wird wohl einige Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade ausfallen", sagte Trainer Christian Ilzer am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Grazer. Mit dem ehemaligen ÖFB-Teamspieler fehle Sturm, das am Samstag in der ersten Liga-Runde beim WAC gastiert, "ein Unterschiedsspieler", so Ilzer. (APA; 21.7.2022)