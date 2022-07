Amazon will 18 Dollar pro Aktie des Konzerns zahlen, der telemedizinische Angebote und Kliniken in den ganzen USA betreibt

Foto: APA / AFP / Patrick T. Fallon

Seattle/San Francisco – Online-Multi Amazon baut sein Engagement in der Gesundheitsbranche aus und will den US-Konzern One Medical übernehmen. Amazon lege für One Medical rund 3,49 Milliarden Dollar (3,43 Milliarden Euro) auf den Tisch, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. "Wir denken, der Gesundheitsbereich steht auf der Liste der Erfahrunden, die neu erfunden werden müssen, ganz oben", sagte Neil Lindsay, Senior Vice President von Amazon.

Sein Unternehmen habe sich bereit erklärt, 18 Dollar pro Aktie zu bezahlen. Nach der Ankündigung stieg der Wert der Aktie von One Medical von rund 10 US-Dollar am Mittwochabend auf 17 Dollar am Donnerstagnachmittag (MESZ). Die Aufsichtsbehörden und die One-Medical-Aktionäre müssen der Transaktion noch zustimmen. One Medical betreibt Kliniken in den ganzen USA, bietet Telemedizin an und hat rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Reuters, red, miwi 21.7. 2022)