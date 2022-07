Hütteldorfer hatten mit mauernden Polen ihre Probleme – Rückspiel in der zweiten Qualifikations-Runde am kommenden Donnerstag in Polen

Es war eine umkämpfte Angelegenheit. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Um 19 Uhr hatte es in Wien-Hütteldorf immer noch 32 Grad, es gibt angenehmere Bedingungen, um ein Fußballspiel, jenes der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League, abzuwickeln. Rapid empfing am Donnerstagabend Lechia Gdansk. Die Erwartungen waren zwar nicht ausufernd, aber doch hoch, Trainer Ferdinand Feldhofer glaubte mangels Alternative an einen Sieg. In der Startelf standen vier Neuerwerbungen, Nicolas Kühn, Aleksa Pejic, Martin Koscelnik und Kapitän Guido Burgstaller. Patrick Greil musste aufgrund einer Adduktorenzerrung passen, Ante Bajic ist corona-positiv.

Immerhin 12.700 Zuschauer sind ins Allianz Stadion gekommen, die Partie entwickelte sich nur mühsam, die Aktionen waren zerfahren. Die Polen konnten Rapid vom Tor fernhalten. 14. Minute: Die erste flüssige Kombination, Marco Grüll schießt, Dusan Kuciak wehrt zur Ecke ab. Hin und wieder waren Ansätze zu erkennen, die Mannschaft konnte aber nicht verheimlichen, dass der Selbstfindungsprozess erst begonnen hat. 25. Minute: Niklas Hedl bewahrt die Seinen vor einem Rückstand, der Reflex des Keepers nach einem Kopfball von Flavio Paixao war großartig. Koscelnik und Pejic begingen derbe Fouls, die Gelben Karten waren fast eine Untertreibung. Pausenstand 0:0, der Wille übertraf das Werk.

Zwei Hochkaräter

In der zweiten Halbzeit drückte zunächst Lechia leicht. 49. Minute: Kristers Tobers köpfelt an die Latte. Rapid versuchte, in die Spur zu kommen. 60. Minute: Dreiertausch, Grüll, Koscelnik, Pejic raus, Christoph Knasmüllner, Thorsten Schick, Nikolas Sattlberger rein. Burgstaller vergibt einen Hochkaräter (68.), der eingewechselte Rene Kriwak einen zweiten (75.), Endstand 0:0. Das Rückspiel steigt am 28. Juli. Bereits am Sonntag kommt Ried zum Ligastart auf Besuch, das ist die nächste Gelegenheit zur Selbstfindung. (hac, 21.7.2022) )

Fußball-Europa-Conference-League, Hinspiel 2. Qualifikationsrunde:

SK Rapid Wien – Lechia Gdansk 0:0

Wien, Allianz Stadion, 12.700, SR Masiyev/AZE. Rückspiel am 28. Juli (19.45 Uhr) in Gdansk.

Rapid: Hedl – Koscelnik (61. Schick), Aiwu, Wimmer, Moormann – Pejic (61. Sattlberger), Oswald – Kühn (84. Savic), Zimmermann (69. Kriwak), Grüll (61. Knasmüllner) – Burgstaller

Gdansk: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak – Tobers (72. Kubicki) – Clemens (83. Sezonienko), Gajos, Terrazzino (66. Kaluzinski), Durmus (66. Conrado) – Paixao (66. Zwolinski)

Gelbe Karten: Koscelnik, Pejic bzw. Tobers